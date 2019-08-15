Tarım- ÜFE Temmuz ayında yüzde 1,06 azaldı

Tarım-ÜFE, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,20 artış gösterdi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Temmuz ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre Tarım - ÜFE, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,20 artış gösterdi.



Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,22, balıkçılıkta yüzde 0,90 azalış, ormancılık ürünlerinde yüzde 6,60 artış gerçekleşti.



Aylık en fazla azalış çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti



Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,14, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,72 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,26 artış gerçekleşti.



Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 6,01 azaldı



Alt tarım gruplarından; tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 2,86, koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 1,95, yağlı meyveler yüzde 0,90 artış, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 0,51 azalış gösterdi.



Temmuz 2019'da endekste kapsanan 87 maddeden; 5 madde bu ay endekse girerken, 43 maddenin fiyatlarında artış, 33 maddenin fiyatlarında azalış, 6 maddenin fiyatlarında ise değişim olmamıştır. - İSTANBUL

Kaynak: İHA