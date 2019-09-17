Tarım ürünleri üretici fiyatları ağustos'ta yüzde 0.70 düştü

– Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Ağustos'ta aylık yüzde 0.70 azalırken, yıllık bazdaki artış, Temmuz ayındaki yüzde 22.83 düzeyinden Ağustos'ta yüzde 19.69'a geriledi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tarım ÜFE Aralık ayına göre yüzde 8.05 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 22.50 arttı.Ağustos'ta önceki aya göre fiyatlar;tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0.72,ormancılık ürünlerinde yüzde 1.56 azalırken,balıkçılıkta yüzde 0.82 arttı.Aylık en fazla düşüş çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda olurken, ana gruplarda Ağustos'ta önceki aya göre;çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.62,tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.33 düşüş,canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.60 artış görüldü.Alt tarım gruplarından sebzelerde Ağustos ayında fiyatlar;tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 6.04,tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 2.70,canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 2.18 artarken,çelik yüzde 5.17,üzüm yüzde 8.09yağlı meyveler yüzde 1.03 düştü.Ağustos 2019'da endekste kapsanan 86 maddeden 46 maddenin fiyatlarında artış, 35 maddenin fiyatlarında da düşüş görülürken, beş maddenin fiyatlarında ise bir değişim izlenmedi. (Grafik ve Tablo)

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