14.06.2019 10:12
Haberler»Ekonomi » Haber

Tarım ürünleri üretici fiyatları Mayıs'ta yıllık yüzde 30.23 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyatları Mayıs

– Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Mayıs'ta, aylık bazda yüzde 0.95 azaldı ve yıllık artış, Nisan'daki yüzde 30.75'ten yüzde 30.23 düzeyine indi.

– Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Mayıs'ta, aylık bazda yüzde 0.95 azaldı ve yıllık artış, Nisan'daki yüzde 30.75'ten yüzde 30.23 düzeyine indi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tarım ÜFE yılın ilk beş ayında yüzde 13.34 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19.93 yükseldi.
Mayıs'ta önceki aya göre fiyatlar;
ormancılık ürünlerinde yüzde 0.09 artarken,
tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0.78,
balıkçılıkta yüzde 7.79 düştü.
Aylık en çok artış çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda olurken, ana gruplarda Mayıs'ta önceki aya göre;
çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5.96,
canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.61 artış,
tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0.67 düşüş görüldü.
Alt tarım gruplarından sebzelerde Mayıs ayında fiyatlar;
diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 7.57,
tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 4.69,
koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 1.27 artarken,
lifli bitkiler yüzde 8.04,
canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 6.06 düştü.
Mayıs 2019'da endekste kapsanan 82 maddeden altı madde bu ay endekse girerken, 37 maddenin fiyatlarında artış, 27 maddenin fiyatlarında düşüş, 12 maddenin fiyatlarında ise bir değişim olmadı. (Tablo ve Grafik)


- İstanbul
Kaynak: DHA
Ekonomi

Son Dakika Haberleri
11:43 Kaymakam Girgin, gençleri evinde misafir etti
11:43 Türkiye'den Çin'e teknoloji transferi
11:43 Başkan Beyoğlu: "Bağlar'ın kalbi İstanbul için atıyor"
11:43 Gümüşhane'de doğal sit alanına taş ocağına tepki
11:43 Üniversite sınavına girecek olanlara son tavsiyeler
11:42 Avrupa piyasaları tanker saldırısı etkisiyle düştü
11:42 Van'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı
11:42 Ankara'ya uluslararası fuar alanı
11:42 Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü
11:42 Okullarda karne heyecanı
11:42 KONYA İranlı çift, buldukları içi para dolu cüzdanı polise teslim etti
11:42 Eskişehir'de, yağmur ve dolu 100 milyon liralık hasara neden oldu
11:41 Elazığ'da jandarma 2 yılda, 14 teröristi etkisiz hale getirdi, 597 kilo esrar ele geçirdi
11:41 Köpek saldırısına uğrayan Soner, psikolojik sorunlarla mücadele ediyor