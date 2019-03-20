Tarım ve Gıda Etiği İzmir'de Konuşulacak

Kongre Başkanları olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ile Tarım ve Gıda Etiği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ Kongre'nin; "İnsanın, toplumun ve doğanın esenliği için etik duyarlılıkları odağa alan adil, paylaşımcı ve sürdürülebilir bir tarım ve gıda sisteminin oluşmasına katkıda bulunmak" amacıyla düzenlendiğini ifade ettiler. Eş başkanlar;

"Farklı disiplinlerde tarım ve gıda etiği konusunda çalışan ya da konuya ilgi duyan akademisyenleri,

Tarım ve gıda sisteminin etik sorunlarıyla her gün karşılaşan üreticileri, iş adamlarını, çalışanları ve tüketicileri,

Tarım ve gıda sisteminin içinde yer alan ya da etkileşimde bulunan kamu ve özel kesim kurumlarını, üretici ve tüketici örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini,

Tarım ve gıda etiğine ilgi duyan öğrencileri,

Yaşamımızı ve insan uygarlığını yakından ilgilendiren ekonomik, toplumsal ve kültürel alan olan tarım ve gıda sisteminin etik sorunları üzerinde düşünen ve düşünce üretenleri" Kongre'ye katılmaya davet ettiklerini dile getirdiler.

Yurtiçinde ve yurtdışından yoğun katılımın beklendiği 2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi boyunca bilimsel oturumların yanında, seminerler ve atölye çalışmaları ile sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: Bültenler