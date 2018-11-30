Tarım ve Hayvancılıkta Türkiye'nin Model İli Olacağız"

Erzurum
Valisi Okay Memiş
, güzel örneklerden yararlanarak iyi bir koordinasyonla çok iyi neticeler alacaklarına, bunu başardıkları takdirde tarım ve hayvancılıkta Türkiye
'nin model ili olacaklarına yürekten inandıklarını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Palandöken
Kaymakamlığı'nda Vali Memiş başkanlığında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Toplantısı" düzenlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Memiş, Erzurum'un Türkiye'de coğrafi yapı bakımından dördüncü, büyükbaş hayvan varlığı bakımından ikinci ve mera varlığı bakımından en büyük meralara sahip olduğunu belirtti.
Tarım ve hayvancılıkta Erzurum'un potansiyelinin ve varlıklarının üst seviyelerde olduğunu aktaran Memiş, şunları kaydetti:
"Erzurum olarak Tarım ve Orman Bakanımızın ve sizlerin destekleriyle tarım ve hayvancılıkta bir numaralı il olacağımıza inanıyoruz. Erzurum'un bu konuda çok ciddi bir deneyimi var. Bir ekosistem oluşmuş, bunu görebiliyoruz. Öncelikle ilimizde neler yapabiliriz buna bakacağız. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta bir takım projeler geliştireceğiz. Güzel örneklerden yararlanarak, iyi bir koordinasyonla çok iyi neticeler alacağımıza, bunu başardığımız takdirde tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin model ili olacağımıza yürekten inanıyorum."
Memiş, Gümüşhane
Valisi olduğu sırada uyguladıkları yem bitkilerini destekleme modelini hatırlatarak şöyle devam etti:
"Gümüşhane Valiliğim sırasında iki buçuk yılda İl Özel İdaresinden sadece yem bitkilerine 2 milyon lira destekte bulundum ve o sayede 63 bin olan büyükbaş hayvan sayısı 100 bine tırmandı. Bunu Erzurum'da da KUDAKA'dan veya diğer kaynaklardan uygulayabilir miyiz buna bakacağız. Vatandaşlarımız için hayvancılık açısından en önemli şey yem bitkileridir. Eğer çiftçimiz yem bitkilerini uygun maliyetlerde temin edebilirse hayvancılıktan ciddi bir gelir elde edebiliyor. Diğer yandan çiftçilerimizin morale ihtiyacı olduğunu gözlemledim. Bu moral bozukluğunun önüne üniversitemizdeki akademisyenlerin destekleriyle geçeceğiz."
Kırmızı etten katma değeri yüksek ürün elde edilemediğine dikkat çeken Memiş, Erzurum'da hayvanların kasaba veya et entegre tesisine gitmeden satıldığını, çiftçilerin bu yüzden yeterince gelir elde edemediklerini ifade etti.
Eski Başbakan Yardımcısı
ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ
ise, Erzurum'da meraların verimli şekilde kullanılması ve süt verimi yüksek etçil bir ırkın geliştirilmesinin sağlanması durumunda, bu işten geçimini sağlayan vatandaşların gelirinin önemli ölçüde artmış olacağını kaydetti.
Açıklamada, konuşmaların ardından paydaş kurum yetkililerinin söz alarak görüş ve önerilerinde bulundukları bildirildi.
Toplantıya, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
, Atatürk Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, DAP Başkanı Adnan Demir, KUDAKA Genel Sekreteri Osman Demirdöğen, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar
, ilgili kurumlardan yetkililer ile sektör temsilcileri katıldı.
Türkiye