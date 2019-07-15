Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisi açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Tarım ve İnsan Fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer fotoğraflar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sergiyle vatandaşın ilgisine sunuldu.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından cumhuriyet meydanında fotoğrafların bulunduğu sergi düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin; "Bugün ilimizde 'Tarım ve İnsan' konulu fotoğraf sergisinin açılışında bir aradayız. Bakanlığımızın 10 yıldır sürdürdüğü tarım ve insan konulu fotoğraf yarışmasında hem dereceye giren hem de sergilenme değeri olan fotoğrafları bu yıl farkındalık oluşturmak istedik. Bunun akabinde de hem 15 Temmuz'un yıldönümünde tüm Türkiye'nin olduğu gibi Kayseri'de bizler de meydanda olacağız. Bununla beraber 15 Temmuz'un önüne geçilmesinde en büyük çabayı sarf eden Türk çiftçisinin, köylüsünün vermiş olduğu o asil duruşu bir kez daha burada yad etmek istiyoruz. 15 Temmuz'da canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu dava üzerinde de emeği geçen tüm vatandaşlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Burada aynı zamanda sadece merkezde değil bunun dışında Develi, Tomarza, Pınarbaşı ve Sarız'da da sergimizi vatandaşın beğenisine sunacağız" dedi. Şeker Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu da sergide emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; "Tarımla ilgisi olmayan vatandaşların bu fotoğraflardan etkilendiğini düşünüyorum. Bunun da 15 Temmuz'da halka açık olması güzel bir etkinlik oldu. 15 Temmuz şehitlerini de rahmetle anıyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından İl Müdürü Şahin, Şeker Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu, banka yetkilileri ve katılımcılar tarafından sergi açılışı yapıldı. Katılımcılar, sergiyi gezerek fotoğraflar hakkında bilgiler aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA