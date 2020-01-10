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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu'nun ziyaretleri

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Malatya'da bakanlıklarına bağlı kurum müdürlerinin katılımıyla bir dizi toplantı yaptı.

10.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:47
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa , 'da bakanlıklarına bağlı kurum müdürlerinin katılımıyla bir dizi toplantı yaptı.
Aksu, beraberindeki Malatya Valisi Aydın Baruş ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum müdürlerinin katılımıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya katıldı.
Aksu, toplantının ardından Malatya Valiliğini ziyaret ederek, Valilik Şeref defterini imzaladı ve Baruş ile bir süre görüştü.
Daha Sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret eden Aksu, görüşmesinin ardından AK Parti Malatya İl Başkanlığına geçti.
Burada İl Başkanı İhsan Koca ile görüşen Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlığa bağlı tesislerde incelemede bulunmak üzere kente geldiğini belirtti.
İl Başkanı Koca'yı daha önce tanıdığını ve bu nedenle ziyaret etmek istediğini dile getiren Aksu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Aksu, daha sonra ise Akçadağ ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesinde, Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın ve ilgili kurum müdürleriyle toplantı yaptı.
Toplantının ardından konuşan Aksu, Baruş ve Çalık'ın üreticilerin sorunları konusunda kendisini bilgilendirdiğini ve bu konuda fikir alış verişinde bulunduklarını kaydetti.
Sultansuyu Tarım İşletmesinin önemli işletmelerden biri olduğunu aktaran Aksu, "Burası ileriye dönük marka olacak bir işletme, ayrı bir önem veriyoruz. " şeklinde konuştu.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu'nun ziyaretleri

Malatya, Aksu, Güncel

Kaynak: AA


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