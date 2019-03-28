Kaynak: İHA

- Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu: "Şırnak'ı bir hayvancılık merkezi haline getireceğiz"ŞIRNAK - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Şırnak Valiliği'ni ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Bakan Yardımcısı Aksu, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile makam odasında sohbet ederek, kent ile ilgili bilgi aldı.Bakan yardımcısı Aksu ve beraberindekiler daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen sertifikalı fidan dağıtım törenine katıldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile Vali Mehmet Aktaş çiftçilere 40 bin adet sertifikalı fidan dağıtımı yaptı. Burada bir konuşma yapan Aksu, Şırnak'ta uzun bir aradan sonra mezraların açıldığını söyledi. Aksu, "Hayvancılık noktasında ciddi bir akım başladı. İnşallah bunu artırarak devam edeceğiz. Buradaki meralarımızın açılması ve bizim desteklerimizle inşallah Şırnak'ı bir hayvancılık merkezi haline getireceğiz. Biz yeşili çok önemsiyoruz, 2023 hedeflerimiz var. Türkiye'de dünya nüfusu kadar fidan dikmeyi hedefliyoruz. Çok yakın zamanda fidan fidanlarımızla büyüyor. Öğrencilerimizle fidan diktik ve bunu artırarak devam ediyoruz. Şırnak'ı da yeşil bir Şırnak yapma hedefindeyiz. Her geçen yıl verdiğimiz rakamı çarpı iki ile katlayarak devam edeceğiz. Bu yıl 40 bin adet fidan dağıtacağız. İnşallah bir sonraki yıl 80 bin adet olarak devam ettireceğiz" dedi.Konuşmaların ardından AK Parti'nin Sanat sokağında bulunan seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Aksu, partililerle bir araya geldi. Aksu, ardından partililerle birlikte Sanat sokağındaki esnafı ziyaret etti.