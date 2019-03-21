Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu
, "Küçükbaş hayvan ve süt sığırında Avrupa
'da birinci, büyükbaş hayvan varlığında Fransa
'dan sonra ikinci sıradayız." dedi.
Aksu, Ereğli Ziraat Odası'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ilçede gerçekleştirdiği mitingin ilçeye büyük önem verdiğinin göstergesi olduğunu söyledi.
İki bakanlığın birleştiğini, çiftçilere daha iyi hizmet vermeye çalıştıklarını anlatan Aksu, şöyle konuştu:
"Bakanlıkta oturarak değil il il, köy köy gezerek ihtiyaçları tespit ediyor, çözümünü sağlamaya çalışıyoruz. Tarım ve toprak varlığı olarak dünyada 17. sıradayız. Ancak Türkiye
olarak tarımsal hasılada istatistik açıklamalara göre Avrupa'da birinciyiz. Bu tablo tarımsal arazileri iyi kullandığımızın göstergesi. Bunu daha iyi noktalara getirmek istiyoruz. Küçükbaş hayvan ve süt sığırında Avrupa'da birinci, büyükbaş hayvan varlığında Fransa'dan sonra ikinci sıradayız."
Aksu, beraberinde AK Parti Zonguldak
milletvekilleri Polat Türkmen
, Ahmet Çolakoğlu
ve Hamdi Uçar
, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun ve Ereğli Belediye
Başkan adayı Erol Şahin
ile ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Aksu, daha sonra ilçeye bağlı Ormanlı
beldesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Bayram
Başol'a başarı temennisinde bulundu.
Mustafa Aksu, daha sonra Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara fidan dağıttı.
Güncel
Kaynak: AA