Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı Arnavutluk'ta

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı
, Arnavutluk
ziyareti kapsamında Arnavutluk- Türkiye
Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) temsilcileri ile bir araya geldi.
Bakan Yardımcısı Özkaldı ve beraberindeki heyet, başkent Tiran
'da ATTSO üye ve temsilcileri ile görüştü.
Özkaldı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 2 yıldır Arnavutluk'ta yaşanan taşkın problemi ve bu yönde Arnavutluk'la yapabilecekleri iş birliği konusunda görüşmeler gerçekleştirmek üzere bu ülkeyi ziyaret ettiklerini belirtti.
Geçen yıl ülkede yaşanan taşkın bölgelerinde dün inceleme yaptıklarını ifade eden Özkaldı, "Bugün de işte Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ve üyeleriyle birlikte Arnavutluk'taki yatırımlar, iş birliği fırsatları, önümüzdeki günlerde yapabileceğim çalışmalar konusunda bir değerlendirme yaptık." dedi.
Özkaldı, Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Niko Peleshi ile görüşeceğini ve görüşmede su yatırımları, taşkın, tarım ve ormancılık gibi konuları ele alacaklarını dile getirdi.
Nisan ayında bakanlıktan bir ekibin gelip incelemeler yaptığını hatırlatan Özkaldı, "Taşkın konusunu ele aldılar, bir çalışma yaptılar. Bugün de biz de diğer daha geniş bir perspektifte su, tarım, ormancılık konusunda bir değerlendirme yapıp inşallah iş birliği konusunda önümüzdeki günlerde neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz." diye konuştu.
Özkaldı, iki ülke arasındaki ilişkilere de değinerek, "Tarihe baktığınızda Türkiye-Arnavutluk ilişkileri hep iyi olmuş, dostane biçimde devam etmiş iyi bir iş birliğimiz var şu anda ama bunu sürekli artırmamız lazım. Zaten biraz önceki toplantıda da gördük. Enerji, hastane, bankacılık, mühendislik gibi birçok sektörde Türk firmaları burada faaliyetlerini yürütüyor. Bunu tabii arttırabiliriz. Bu görüşmelerin de bunun artırılması için olumlu bir etkisi olacaktır." ifadelerini kullandı.
Mühendislik ve altyapının geliştirilmesi için Türkiye'nin Arnavutluk'a destek verebileceğini kaydeden Özkaldı, "Bakanlık olarak eğitim desteği verebiliriz. Projeleri birlikte yürütmek üzere iş birliği yapabiliriz. Türkiye'de çok büyük yatırım yapan inşaat firmalarımız var. Diğer sektörlerde yatırım yapan çok büyük firmalarımız var. Onlar buraya davet edilebilir. Burada faaliyetlerini artırabilir. Zaten var ama faaliyetlerini daha geliştirebiliriz." dedi.
Arnavutluk