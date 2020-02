Son dakika: 81 ilde gıda bazlı ürün denetimleri başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmalar için düğmeye bastı. Bu kapsamda 81 ilde 6 gün boyunca gıda denetimi yapılacak. İlk denetim ise süt ve süt ürünlerinde yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak. Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız."

2012'DEN BU YANA 3 BİN 301 ÜRÜN İFŞA EDİLDİ

Bakanlık geçtiğimiz günlerde gıdada hile yapan 74 firmaya ait 99 ürünü ifşa etmişti. Bu ürünlerden 69 parti ürün taklit ve tağşiş kapsamında, 30 parti ürün ise ilaç etken maddesi tespit edildiği için kamuoyu ile paylaşıldı. Böylece 2012'den bu yana 1486 firmaya ait 3 bin 301 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.

EN FAZLA UYGUNSUZLUK ET ÜRÜNLERİNDE

Duyuruda, alkollü ve alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ ve margarin, çikolata ve kakao ürünleri, et ve et ürünleri, takviye edici gıdalar-enerji içecekleri ile süt ve süt ürünlerinde taklit-tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen ürünlerin listesi yer aldı. Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralandı. Buna göre, et ve üt ürünleri kapsamında faaliyet gösteren 22 firmanın 25 parti ürünü uygunsuz bulundu.