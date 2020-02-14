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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bingöl'de incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bingöl'de inceleme yaptı.

14.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:40Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bingöl'de incelemelerde bulundu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'de inceleme yaptı.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Pakdemirli, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğüne ait fidan üretim sahasında incelemelerde bulundu, burada kurulacak teknokent ile ilgili bilgi aldı.
Daha sonra yapımı tamamlanan Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesini gezen Pakdemirli, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak'tan hastaneye ilişkin bilgi aldı.
Bakan Pakdemirli'ye ziyaretlerinde Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz ile AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek de eşlik etti.

Bingöl Üniversitesi, Bekir Pakdemirli, Bingöl, Güncel

Kaynak: AA

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