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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Karadeniz'deki tüm yangınlar kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz'deki orman yangınları hakkında açıklama yaptı. Bakan, "Karadeniz'deki tüm yangınlar kontrol altına alındı" dedi.

26.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:32

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'de 4 gündür devam eden orman yangınları hakkında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan, Karadeniz'de çıkan yangınların tamamının kontrol altına alındığının müjdesini verdi.

YENİ YANGINLAR ÇIKTI VE SÖNDÜRÜLDÜ

Çalışmaları bizzat yerinde inceleyip koordine ettiğini dile getiren Pakdemirli, "Dün gece bir yangın daha çıktı Maçka'da ama gece boyu yapılan çalışmalarla söndürüldü. Ortahisar ve Vakfıkebir'de de küçük çaplı yangınlar çıktı, hepsi ya söndürüldü ya da kontrol altında" ifadelerini kullandı.

65 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Bakan Pakdemirli yangınların sona erdiğini, "170 km'ye varan rüzgarla, meteorolojik koşulların tamamen aleyhimizde olması, nemin mevsim normallerinin çok çok altında olması ve arazi koşullarının zorluğu sebebiyle yangınla mücadele eden ekiplerimiz 65 saatin sonunda şu anda soğutma faaliyetlerine geçtiler. 11 noktada soğutma faaliyeti devam ediyor. Tüm yangınlarımız ya söndürüldü ya da kontrol altında" ifadeleriyle duyurdu.

TOPLAM HASAR, 280 HEKTAR ALAN

Gerekli çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bakan, "Bu saat itibariyle Karadeniz illerinde yangınlarımız tamamına erdirilmiştir. Ekiplerimiz ihtiyaten bu konuyu izlenmeye devam edecekler. Toplamda 280 hektar bir alan zarar görmüş görünüyor bunu kabaca 10 hektarı fındıklık" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Karadeniz'deki tüm yangınlar kontrol altına alındı

Bekir Pakdemirli, Karadeniz, Güncel

Kaynak: AA


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