Bakan'dan Binlerce Çiftçiye Müjde! 490 Milyonluk Destek Ödemeleri Bugün Başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçilere yapılan destek ödemeleri ve et ithalatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, çiftçilere 490 milyon TL'lik tarım destekleme ödemelerinin de bugün başlayacağını ve saat 18'de çiftçilerin hesabında olacağını açıkladı.

ÖNÜMÜZDEKİ 6 AY HAYVAN İTHALATIMIZ OLMAYACAK

Bakan Pekdemirli, "Önümüzdeki 6 ay içerisinde kasaplık hayvanla ilgili herhangi bir ithalatımız olmayacak. Bunu net söyleyebilirim ama Türkiye et tüketimini 6 kilodan 15 kiloya çıkarırken üretimini yüzde 70 artırmış. Bugün itibarıyla tüketici tercihleri proteinde bir miktar daha ette olduğu için bizim bu konuyla ilgili ithalat bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırmamız 3 senelik bir program. 2021 yılı içinde biz artık 'tamamen Türkiye bu konuda ithalata bağımlı olmaktan kesinlikle çıkacaktır' diyebiliyoruz." dedi.

SOSYAL SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye'de 81 ilde teşkilatı olan üç büyük markette 29 lira kıyma, 31 lira kuşbaşı et satışları devam etmekte. Bunu da devam ettirebildiğimiz sürece devam ettirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR

Çiftçilere yönelik 490 milyon TL'lik tarım destekleme ödemeleri ile ilgili Bakan Pakdemirli,"Çiftçilere 490 milyon lira tarım destekleme ödemeleri bugün başlıyor" dedi.