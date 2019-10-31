Tarım ve Orman Bakanı Belarus'ta

İlk olarak mevkidaşı Belarus Tarım ve Gıda Bakanı Anatolii KHOTKO ile bir araya gelen Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin, dost ülke olmanın ötesinde Belarus'u, Doğu Avrupa'da önemli bir ortak olarak gördüğünü belirtti.

AMAÇ, İKİ ÜLKE TİCARET HACMİNİ 1,5 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK

İki ülke Cumhurbaşkanlarınca alınan karar doğrultusunda, ticaret hacmini, 1,5 milyar dolara çıkarmaya yönelik çabanın Karma Ekonomik Komisyonu(KEK) toplantıları ile bir ivme kazanacağını belirten Bakan Pakdemirli; 2016 yılında iki ülke Tarım Bakanlıkları arasında imzalanan 'Tarım Alanında İşbirliği Anlaşması'nı da hatırlattı. "Tarım Yürütme Komitesi mekanizmasının biran önce kurularak toplantı gerçekleştirmesini arzu ediyorum. Bakanlığımdan 2 ayrı heyet, 19-20 Aralık 2018 ve 28 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde Belarus'a teknik ziyaretler gerçekleştirmiş olup, tarımsal araştırma enstitüleri arasında işbirliği, teknik uzman değişimi, ortak ar-ge çalışmaları yapılması ve tohumculuk alanında işbirliği yapılması konuları görüşülmüştür" dedi.

Belarus ile ekonomik ve ticari ilişkilerin önemli olduğunu ve bunu artırmanın hedeflendiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Bu noktada da tarım elimizdeki en güçlü araçlardan biri. Türkiye üretiminde dünyada birinci olduğu fındık, kiraz, incir kayısının yanı sıra ayva, haşhaş tohumu, kavun ve karpuzda ikinci; mercimek, antepfıstığı, kestane, vişne ve hıyarda üçüncü; ceviz, zeytin, elma, domates, patlıcan, ıspanak ve biberde ise dördüncü sırada bulunuyor. Yakın coğrafyalarımızı da göz önünde bulundurduğumuzda, genel ve tarımsal ticaret hacmimize baktığımız zaman potansiyelimizin çok gerisinde olduğumuzu görüyorum. Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı gibi diğer tüm teknik toplantıların ve gerçekleşecek olan üst düzey ziyaretlerin hem tarımsal ticaretin hem de teknik unsurların önündeki engelleri ortadan kaldıracağı ve ikili tarımsal işbirliği ve ticaretine olumlu yansıyacağı inancındayım" diye konuştu.

Türkiye'nin, Tarımın yanında, sulama, meteoroloji, kırsal kalkınma, balıkçılık, orman ve orman dışı ürünler ile tıbbi aromatik bitkiler konusunda önemli bir tecrübe birikimine sahip olduğunu da belirten Bakan Pakdemirli, "Bu birikimimizi Belaruslu dostlarımıza aktarmaya hazırız" diye de ekledi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, daha sonra Belarus Başbakan Yardımcısı VE KEK Eşbaşkanı Vladimir DVORNIK ile biraraya geldi.

16 Nisan 2019'da imzalanan 10. Dönem KEK protokolü çerçevesinde kurulması öngörülen "Ticaret Çalışma Grubu"nun ilk toplantısını 23 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirdiğini hatırlatan Pakdemirli, söz konusu toplantıda İkili Ticaretin Geliştirilmesi, Ticaretteki Mevcut Engellerin Kaldırılması, İkili Ticareti Geliştirme Sistemi (Yeşil Koridor), Belarus'un DTÖ'ye Üyelik Süreci ve Türkiye ile Belarus arasında imzalanması öngörülen Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması konularının ele alındığını belirtti. "Bu çalışma grubunun düzenli aralıklarla toplanması; ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirebilmemiz, yeni işbirliği alanları oluşturabilmemiz ve iki tarafın ticari konulardaki hassasiyet ve çekincelerinin karşılıklı anlayış ve dostluk ortamında ele alınması açısından önem arz etmektedir" diye konuştu.

BELARUS İLE 2009 YILI TİCARET HACMİ 200 MİLYON DOLAR

Bakan Pakdemirli, iki ülke arasındaki ikili ticaretin kimi zaman küresel ve bölgesel krizlerin etkisiyle düşüş gösterse bile 2016 yılından bu yana istikrarlı şekilde arttığını belirtti; "Bu kapsamda, 2018 yılında ülkemizin Belarus'a ihracatı, bir önceki yıla göre %4,2 artarak 439 milyon Dolar, ithalatımız ise %5,6 artarak 193 milyon Dolar olarak gerçeklemiştir. Dış ticaret hacmimiz ise %4,6 artarak 632 milyon Dolar seviyesine ulaşmıştır. Diğer taraftan son 9 yılda dış ticaret hacmimiz yaklaşık %300 artmıştır. (2009 yılı ticaret hacmimiz 200 milyon Dolar) dedi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye ile Belarus arasındaki mevcut ticaret hacminin sevindirici olmakla beraber daha da artırılmasını hedeflediklerini belirterek; "İki ülke Cumhurbaşkanlarınca belirlenmiş olan 1,5 milyar Dolar ticaret hacmi hedefine ulaşabilmek için yeni işbirliği alanları belirlememiz gerektiğine inanıyorum. Bu noktada; mineral yakıtlar-yağlar, ilaçlar, boyalar, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, temizlik malzemeleri, inşaat malzemeleri, otomobil ana ve yan sanayii sektörlerinde ülkelerimiz arasında ticaret potansiyeli bulunduğunu ifade etmek isterim. Öte yandan, Avrasya Ekonomik Topluluğu 1,9 Trilyon Dolarlık gayrisafi yurtiçi hasılası ile devasa bir pazar ve toplam ticaret hacmi yaklaşık 877 milyar Dolar. Ülkemiz yatırımcıları için Belarus'un AET'ye açılan bir kapı niteliğindedir. Aynı şekilde Avrupa Birliği ile gümrük birliği münasebetimiz nedeniyle ülkemizin de AB pazarına erişim sağlamak isteyen Belaruslu yatırımcılar için bir kapı niteliğinde olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.

BELARUS'TAKİ TOPLAM YATIRIM TUTARIMIZ 1,2 MİLYAR DOLAR

Ülke olarak müteahhitlik hizmetlerinde de birinci sırada olduğumuzu belirten Bakan Pakdemirli, Belarus'un, sadece ticaret yönüyle değil, yatırımlar yönüyle de ülkemiz için çok önemli bir ortak olduğunu söyledi. "Başta telekomünikasyon sektörü olmak üzere Belarus'taki toplam yatırım tutarımızın yaklaşık 1,2 milyar dolar olduğu bilinmektedir. Ekonomik ilişkilerimizin sacayaklarından biri olan müteahhitlik hizmetleri alanında ise Türk sermayeli firmalar Belarus'ta bugüne kadar 927 milyon Dolar değerinde 45 adet proje üstlenmişlerdir. Müteahhitlik sektörünün iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi bağlamında önem arz ettiğini ve firmalarımızın önümüzdeki dönemde Belarus'ta yapılacak her türlü altyapı ve üstyapı projesinde yer almaya hazır olduğunu özellikle ifade etmek isterim" dedi.