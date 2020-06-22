Tarım ve Orman Bakanı dere yataklarına dikkat çekti, çiftçiye sigorta uyarısı yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'da tarım sigorta oranının yüzde 18 olduğuna dikkat çekerek, "Bursa'da 5 ilçede 46 köyde 26 bin dekar tarım alanı selden etkilendi.

Tarım ve Orman Bakanı dere yataklarına dikkat çekti, çiftçiye sigorta uyarısı yaptı
22.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 23.06.2020 01:02
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'da tarım sigorta oranının yüzde 18 olduğuna dikkat çekerek, "Bursa'da 5 ilçede 46 köyde 26 bin dekar tarım alanı selden etkilendi. Tarsim çok önemli. Tarım sigortası yaptırırsak işimiz rahat olur" dedi. Pakdemirli Türkiye'de ıslah olmayı bekleyen yüzbinlerce dere olduğunu ifade ederek, dere yataklarındaki konutların taşınmasını istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Bursa'nın 3 ilçesinde afet bölgesinde inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yenişehir Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

17 kuzu, 400 kanatlı ve 48 arı kovanının selden zarar gördüğünü, 5 ilçedeki 46 köyde 26 bin dekarın sular altında kaldığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Bizim izlediğimiz ve sahada gördüğümüz, Kestel, Orhangazi, İznik'e gittiğimizde sahada gördüğümüz tarım arazilerinde su baskını, taş ve kayaların birikmesinden kaynaklanan dikili örtüde hasarlar. Ağaçlarda hasarları görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla irtibatlandık. Sabah hem Kestel hem diğer taraflarda Cumhurbaşkanımız taziye konusunda birebir ailelerle irtibatlandırıp taziyeleri ilettik" dedi.

"Dere içine yapılan konutlar bizim için tehlike"

Dere içine yapılan konutların en büyük tehlike olduğuna dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Devlet büyük. Çok büyük yatırımları olan devlet. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Türkiye'de yüz binlerce ıslah edilmeyi bekleyen dereler var. Bundan kaçınmanın yolu riski almamak. Dere yataklarından uzak durmalıyız. Bir çoğumuz maalesef bana bir şey olmaz. Bu suyun ne zaman problem yaşatacağı, hayatımızı riske edeceğini kestirmek güç. Bugün buradan bizi dinleyen tüm milletimize sesleniyorum. Dere yataklarında evleriniz varsa, kendinizi çocuğunuzu seviyorsanız en yakın zamanda konutlarınızı taşımanın yolunu bulun. Gerekiyorsa Çevre Şehircilik Bakanlığımızla kamu kurumlarıyla konuşup destek alarak bu felaketler olmadan bunları önlemenin yolunu bulmamız gerektiğine inanıyorum. Tüm felaketlerin çözümü var. Ama çözümsüz olan can kayıplarımız. Can kayıplarının olduğu yerde diyecek bir şey kalmıyor. Dere yatakları konusuna tekrar özellikle dikkat çekmek istiyorum. Tarımsal faaliyetin devamı çok önemli. Tarsim de bir o kadar önemli. Bursa'da tarım sigortalılık oranı yüzde 18, olması gerekenin beşte birinde. Bunu ne kadar arttırırsak böyle günlerde sırtımız rahat olur. Felaket geldiğinde büyük tarımsal kayıplara da sebebiyet verebiliyor. Tek bir konuyla ilgili yüzde 45 ile armutta sigortalılık var. Bu oranın tüm sebze meyvede arttırmamız gerekiyor. Domates ve sebzede ciddi kayıplar var. Dikilide çok büyük kaybımız yok gözüküyor. Bundan dolayı hasar görmüş arkadaşlarımız hasar tespit raporlarıyla tarım kredi ve ziraat bankası borçlarını erteleyecekler. Özellikle bu köylerin bir çoğu da orman köyleri, bu sebeple Orköy kapsamında bu köylere 2 milyon lira hibe desteği vermeyi öngördük. Tarımsal faaliyetin sürdürülmesi için, bir miktar yaşanan acılara telafi olabilmesi kapsamında. Devlet Su işleri ekiplerimiz taşkınlar konusunda çalışıyor. Önemli olan faaliyetin normal devam etmesiyle ilgili DSİ çalışıyor. Hem bugün sanayi bölgesini ziyaret ettik. Köyleri ziyaret ettik. Büyükşehir Belediyemiz de arzu ederse, almamız gerekenden fazla inisiyatif varsa alırız. Büyükşehirle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Menfez, kanallara müdahale, tarlalara müdahale edeceğiz. Yapısal tedbirler konusunda önemli yerlerde kaçınmak önemli ama yapılaşmanın da belli noktalara geldiği noktalarda tekrar geleceğe yönelik hangi tedbirler alabiliriz. Meteorolojik uyarılar son derece önemli. Yarın da burada özellikle sabahtan itibaren sağanak ve gök gürültülü yağış gözüküyor. Tekraren Bursa'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı uyaralım" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Sigorta, Bursa, Güncel, Haber

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