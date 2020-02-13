Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, makam odasında tavukları çamaşır suyuna batırdı

Geçtiğimiz ay gündeme gelen "tavuk dönerde bakterilerin çamaşır suyuyla temizlenmesi" haberiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli böyle bir durumun olmadığını kendisinin de tavuk etlerini çamaşır suyuna batırarak durumu gözlendiğini ifade etti.

DÖNER OLACAK TAVUKLAR ÇAMAŞIR SUYUYLA TEMİZLENİYOR İDDİASI

Uluslararası Döner Federasyonunu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan, ocak ayının sonlarında yaptığı açıklamada; döner yapılacak tavuk etlerindeki bakterilerin çamaşır suyu ile temizlendiğini söyledi. Bu ifadeler çok konuşuldu, dönerciler tepki gösterdi.

BAKAN YALANLADI

Tarım ve Orman Bakanı çıkan haberlerin ardından olayın yalan olduğunu söyledi ve dernek başkanıyla arasında geçen şu konuşmayı aktardı "Haberdeki derneğin başkanını aradım. Ona 'Nerede çamaşır suyu kullanıldığını söyleyin, biz gidip denetleyeceğiz' dedim. Bir tane dahi gösteremedi. 'Peki neden bu haberi yaptırdın' dediğimizde de 'Biz burada döner üretiyoruz, insanlar kendileri hazırlamasın diye' yanıtını verdi. Ismarlama bir haber. Böyle bilgi kirliliklerine karşı da savaşıyoruz. Bunun için de bir yasa çıkarılacak. Önüne gelen 'Bunu yiyin, şunu yemeyin' diyemeyecek."

BAKAN, MAKAM ODASINDA ÇAMAŞIR SUYUNA TAVUK ETİNİ BASTIRDI

Milliyet'in Ankara Bürosu'nu ziyaretinde tavuk döner-çamaşır suyuyla ilgili yaptığı deneyi açıklayan Bakan Pakdemirli "Çayda boya, kaşar peynirinde patates, dönerde çamaşır suyu... Bunların yüzde 90'ı yalan. Ismarlama haber. Kaşar peynirinin içerisine patatesi tutturamazsınız. Tutturacak usta varsa bravo. Geçen gün bir haber çıktı. 'Dönerde çamaşır suyu' diye. Cumhurbaşkanımız da beni aradı. 'Bu ne?' dedi. 'Benim bildiğim kadarıyla dönerde çamaşır suyundan bir şey elde edilmez ama ben yine de bakayım' dedim. Gıda Kontrol Genel Müdürümüz, bu haberi yapan arkadaşı aradı. Adam özür diledi. 'Sen Türkiye'de bu haberi yaydın. Yaydığına göre bildiğin, neresi varsa söyle, ekiplerimiz hazır. Baskın düzenleyeceğiz' dedik. 'Yok hayır' dedi. Bir yandan da ben, makamda tavuk etlerini çamaşır suyunun içerisine bastırdım, ne olacak diye deniyorum. Elde edilen bir şey var mı, renk değişimi var mı diye baktık. Söz konusu değil. Bu haberi, yayanlar rulo döner üreticileri. Bunlar hazır döner üretiyorlar. İsteniyor ki Türkiye'de bütün döner büfeleri, hazır döner satın alsınlar, yerinden hazırlama yapmasınlar." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Uluslararası Döner Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Mercan, dönerle ilgili "Son tüketim tarihi geçen ürünleri merdiven altı işletmelere daha ucuz fiyattan veriyorlar. Ben 12 liraya alıyorsam onlar 6-7 liraya alıyor. Çok bakteri üremişse çamaşır suyuyla bunları yıkayıp döner yapıyorlar" ifadelerini kullanarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.