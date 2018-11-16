Tarım ve Orman Bakanı
Pakdemirli: "2002'de çiftçiye verilen toplam 1.8 milyar TL desteği, her sene artırdık ve 2017 yılında toplam 12.9 milyar TL destek verdik. 2018 yılında ise; bugüne kadar verdiğimiz 12.4 milyar TL destek miktarını yıl sonu itibariyle 14.5 milyar TL ye tamamlayacağız" "2019 yılında ise destek miktarımızı, bu seneye göre yüzde 10.7 artırarak, toplam 16.1 milyar TL'ye çıkarıyoruz"
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
'nda bakanlığın bütçesinin görüşülmesinde sunum yaptı.