Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "82 ülkeye balık ihracatı yapıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 66 milyon liralık destekleme ödemesinin yarın su ürünleri yetiştiricilerinin hesabına yatırılacağını bildirdi.Pakdemirli, Antalya'daki Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "8. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı"nda, Türkiye'nin su ürünleri üretiminde dünyada en hızlı büyüyen üçüncü ülke olduğunu söyledi. Türkiye'nin bu alanda, Avrupa ülkeleri arasında ikinci sırada geldiğini ifade eden Pakdemirli, Bakanlığı ilgilendiren her alanda iddialı konuma gelindiğini belirtti. Su ürünlerinin, Türkiye'nin önemli bir ekonomik potansiyeli olduğuna işaret eden Pakdemirli, ülkenin sahip olduğu su ve denizin iyi kullanılması gerektiğini vurguladı.Türkiye'nin 2023 vizyonu için iddialı hedefler ortaya koyduklarını aktaran Pakdemirli, su ürünleri sektöründe bu hedefin bugünden yakalandığı bilgisini verdi. Pakdemirli, bu alanda yeni hedefin ise 2 milyar dolar ihracat yapmak olduğunu bildirdi. Su ürünlerinde Türkiye'nin ihracatçı bir ülke olduğuna işaret eden Pakdemirli, şöyle devam etti:"82 ülkeye balık ihracatı yapıyoruz. Ülkemiz su ürünlerinde de net ihracatçıdır. Pazarlama faaliyetlerini biraz daha artırmamız gerekiyor. Alın teri döken üreticinin gereken katma değeri olması önemli. İstişare ve ortak akla verilen önemi her platformda dile getiriyoruz. Bu çalıştay da bunun için önemli bir fırsattır."Çalıştayda, sinerji oluşturulmasını, bilgi alışverişinde bulunulmasını ve özel sektörle bağın güçlendirilmesini amaçladıklarını anlatan Pakdemirli, 2023 hedeflerinin sahiplenilmesini, sektörün görüşünü alarak plan ve proje oluşturulmasını, uygulamadaki sorunlara çözüm bulunmasını temenni etti.Geçen yıl yaptıkları "Tarım Orman Şurası"nda ortaya konulan 50 bin fikirle yapılan 5 yıllık planın aynı zamanda gelecek 25 yıla da ışık tutacak nitelikte olduğunun altını çizen Pakdemirli, bu şurada 6 hedef ve 74 strateji belirlediklerine değindi."Sofrada balık, ömür boyu sağlık"Bakanlık olarak ana hedeflerinin sektöre yön vermek olduğuna işaret eden Pakdemirli, şunları söyledi:"Kaçak avcılığa son vermek, biyoçeşitliliği korumak ve geliştirmek, arz güvenliğini sağlamak, balıkçının ve yetiştiricinin refahını, gelirini artırmak, kişi başı balık üretimini artırmak gibi hedeflerimiz var. Dünyada kişi başı balık tüketimi 20 kilo, Avrupa'da 24 kilolarda. Türkiye'de ise kişi başı tüketim 6 kilo. 'Sofrada balık, ömür boyu sağlık.' diyoruz. Onun için tüketimi artırmamız gerekiyor. Sağlıklı nesiller için balığa entegre olmamız gerekiyor. Belki haftada bir günle başlayıp bunun üstesinden gelip, balığı yedirmemiz gerekiyor.""Balık ihracatımız 10 kat arttı"Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelerde kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla oluşturulan IPARD programı kapsamında yetiştiricilik ve yatırım desteği verdiklerini aktaran Pakdemirli, "Son 17 yılda yetiştiricilik üretimi neredeyse 6 kat, ihracatımız ise 10 kat arttı. 2023 hedefimiz, 2019'da gerçekleşti." dedi.Pakdemirli, su kiralama süresi olarak üreticinin talebinin üç yıl olmasına rağmen, bunu 5 yıl olarak belirlediklerine dikkati çekerek "Su ürünlerinde üretimi çeşitlendiriyoruz. Midye, karides, salyangoz, sülük ve su bitkilerinde de gerekli çalışmayı başlattık. Yerli balıkların tüketilmesi konusunda her türlü gayreti gösteriyoruz. 20 yıldır kanunun değiştirilmesini istiyordunuz, değiştirdik. Su kiralamasında sorun yaşıyordunuz, yetkiyi Bakanlığımıza aldık." şeklinde konuştu."Türk somonu için destek veriyoruz"Türk somonu için yer istendiğini ve hemen planladıklarını ifade eden Pakdemirli, koruma kullanma dengesini gözeterek yeni üretim alanları açtıklarını, barajları üreticilerin istifadesine açtıklarını belirtti. Bütün imkanlarla yetiştiricileri desteklediklerini vurgulayan Pakdemirli, sektörün taleplerini bir bir yerine getirdiklerini, yetiştiricilere bugüne kadar 3 milyar lira destek verdiklerini söyledi.Sektörün talep ettiği Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) Adana'da kuracaklarına değinen Pakdemirli, 1,6 milyar lirayla 3 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülen bu yatırımın Avrupa'nın ilk tarıma dayalı su ürünleri OSB'si olacağını vurguladı.Adana Su Ürünleri OSB'si için yakında zamanda müracaat alınmaya başlanacağını kaydeden Pakdemirli, "Su ürünleri yetiştiricileri, 66 milyon liralık destekleme ödemesi yarın hesaplarınıza yatacak. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle harcayın. Bakanlık olarak biz, sektörün talepleri için bütün imkanlarımızı seferber ettik, edeceğiz ve bunu böyle sürdüreceğiz." dedi.