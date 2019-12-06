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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Afyonkarahisar'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti.

06.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:16Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Afyonkarahisar'da
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti.
Pakdemirli, Afyonkarahisar'da, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen'i ziyaret ederek, yatırımlar ile ilgili brifing aldı.
Sezen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetleri, Afyonkarahisar'a Cumhuriyet tarihinde yapılmayan yatırımları yapmıştır. Özellikle, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, şimdiye kadar görev almış tüm bakanlarımıza Afyonkarahisar adına müteşekkiriz." dedi.
Sezen, sabah yapılan sektör toplantısında Afyonkarahisar'a verdiği müjdeler için de Bakanı Pakdemirli'ye teşekkür etti.
Pakdemirli, AK Parti İl Başkanlığı hatıra defterini imzalayarak, belediye başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı yaptı.
Toplantı, sonunda Pakdemirli, Uşak programı için kentten ayrıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Pakdemirli, AK Parti, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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