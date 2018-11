16 Kasım 2018 Cuma 13:39



Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Ankara Gerede İçmesuyu Sistemi, 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Böylece, Ankara ilinin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır"-"İstanbul ilinde, 2021 yılında İçme suyu ihtiyacının ortaya çıkması tahmin edilmektedir. Böylece Melen, Sungurlu ve Osmangazi Barajlarının devreye girmesiyle, 2035 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır. İzmir ilinde, Gördes Sisteminin devreye girmesi ile birlikte 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanmıştır"-"TİGEM vasıtasıyla üreticilerimize; 2017 yılında 148 Bin ton, 2018 yılında 170 Bin ton ve 2019 yılında ise 200 Bin ton sertifikalı hububat tohumu dağıtımı hedeflenmiştir. Yem bitkileri tohumluğu dağıtımının ise; 2017 yılında 1.500 ton, 2018 yılında 2.300 ton ve 2019 yılında ise 3.000 tona çıkarılması hedeflenmiştir"ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin fakirin fukaranın buğdayı, ekmeği üzerinden spekülasyon yapılmasına müsaade etmem" dedi. Bakan Pakdemirli, Merkez Yönetim bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Pakdemirli sunumuna başlamadan önce buğday üretimi ile ilgili bilgi verdi. Pakdemirli, "Türkiye'nin buğday üretimi 21.5 milyon tondur. İhracatımız 7.35 milyon ton, ithalatımız 5 milyon ton. İthal ettiğimiz rakamlar aslında ihraç ettiğimiz rakamları karşılamamaktadır. Türkiye'deki un fabrikalarımız, makarna fabrikalarımız ithal etmeyelim de açıkta mı kalsın? Türkiye'nin fakirin fukaranın buğdayı, ekmeği üzerinden spekülasyon yapılmasına müsaade etmem" dedi.Pakdemirli, 2017 yılı verilerinden örnekler vererek, "2017 yıl sonu itibariyle toplam;120 milyon Ton olan Bitkisel üretimimizi; 2019 yılında 122 milyon tona, 2023'te 150 milyon tona çıkaracağız. 24 milyon ton olan Hayvansal üretimimizi; 2019 yılında 26,6 milyon tona, 2023'te ise 29,7 milyon tona çıkaracağız. Tarımsal hasılamız; 2017 yılında 190 milyar TL'dir. Tarımsal ihracatımız; 2002'de 3 milyar 752 milyon dolar iken; 2017'de 17 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı ilk 9 ayında ise 12 milyar 515 milyon Dolar olmuştur. Türkiye 2017 yılı tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde 4,2 milyar dolar fazla vermiştir. Önümüzdeki dönemde özellikle su ürünleri ve tıbbi aromatik bitkilerin ihracatına odaklanacağız. Su ürünleri ihracatını 2023 yılına kadar 1 milyar dolardan 2 milyar dolara; tıbbi aromatik bitkiler ihracatını da 600 milyon dolardan 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.Tarımsal destekler konusunda bilgi veren Pakodemirli, "Devletimizin her türlü imkanını, bu doğrultuda seferber ettik. 2002'de çiftçiye verilen toplam 1,8 milyar TL desteği, her sene artırdık ve 2017 yılında toplam 12,9 milyar TL destek verdik. 2018 yılında ise; bugüne kadar verdiğimiz 12,4 milyar TL destek miktarını yıl sonu itibariyle 14,5 milyar TL ye tamamlayacağız. Böylece 2018 yıl sonu da dikkate alındığında, son 16 yılda üreticilerimize toplam 117,4 milyar TL nakit hibe desteği sağlanmış olacaktır. 2019 yılında ise destek miktarımızı, bu seneye göre yüzde 10,7 oranında artırarak, toplam 16,1 milyar TL'ye çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.2016 yılında uygulamaya konunu tarımlsal kredilerin faaliyete göre, yüzde 25 ile yüzde 100 arasında değişen faiz indirimli kredi uygulamasına devam edildiğini belirten Pakdemirli, "Üreticilerimiz, yüzde 0 ile yüzde 8,25 cari faiz aralığında sübvansiyonlu kredi kullanabiliyorlar. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 2018 yılının ilk 9 ayında çiftçilerimize toplam 29,3 milyar TL tarımsal kredi kullandırıldı. Kredilerin geri dönüş oranı Ziraat Bankasında 2002'de yüzde 38 iken 2017 yılında yüzde 99,1 olmuştur" diye konuştu.Pakdemirli, 2018 Ekim ayı itibariyle tamamlanan 80 adet modern içme suyu arıtma tesisi ile günde 8,3 milyon m AB standartlarında arıtılmış su üretildiğini söyleyen Pakdemirli, "Diğer taraftan; Ankara Gerede İçmesuyu Sistemi, 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Böylece, Ankara ilinin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır. İstanbul ilinde, 2021 yılında İçme suyu ihtiyacının ortaya çıkması tahmin edilmektedir. Böylece Melen, Sungurlu ve Osmangazi Barajlarının devreye girmesiyle, 2035 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır. İzmir ilinde, Gördes Sisteminin devreye girmesi ile birlikte 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanmıştır" ifadelerini kullandı.Et üretimine ilişkin olarak Bakan Pakdemirli, "Türkiye Kırmızı et üretimi ise,2002'de 420 bin 595 ton iken, yüzde 176 artırılarak, 2018'de bir milyon 160 bin tona çıkarılması hedeflenmiştir. 2019 yılında 1 milyon 365 bin tona, 2023 yılında ise bir milyon 669 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye tavuk eti üretimi ise, 2002'de 696 bin 187 ton iken, yüzde 237 artarak 2018 yılında 2 milyon 350 bin tona ulaşması hedeflenmiştir. 2019 yılında 2 milyon 390 bin tona, 2023 yılında ise 2,5 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.Bakan Pakdemirli şunları kaydetti: "TİGEM vasıtasıyla üreticilerimize; 2017 yılında 148 Bin ton, 2018 yılında 170 Bin ton ve 2019 yılında ise 200 Bin ton sertifikalı hububat tohumu dağıtımı hedeflenmiştir. Yem bitkileri tohumluğu dağıtımının ise; 2017 yılında 1.500 ton, 2018 yılında 2.300 ton ve 2019 yılında ise 3.000 tona çıkarılması hedeflenmiştir."