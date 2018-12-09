Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Azerbaycan'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, iki günlük resmi temaslar kapsamında Azerbaycan
'a geldi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakü Haydar Aliyev
Uluslararası Havaalanı'nda Azerbaycan Tarım Bakan Yardımcısı İlham Guliyev ve Türkiye
Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral
tarafından karşılandı.
Bakan Pakdemirli, Azerbaycan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
tarafından kabul edilecek. Bakan Pakdemirli, ziyaretin ilk gününde Türkiye'den giden iş adamları ile birlikte Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Genişletilmiş Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılacak. Bakü'de Uluslararası AgTech ve Yeşil Enerji Forumu Açılış Töreni'nde bir konuşma yapacak olan Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Azerbaycan Tarım Bakanlığı arasında yapılacak Tarım Sigortaları Alanında Mutabakat Zaptının imzalanmasını teminen iyi niyet beyanı imza törenine katılacak.
Bakan Pakdemirli, ziyaretin son gününde Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Genişletilmiş Yürütme Kurulu Toplantısı'nda bir konuşma yapacak. Pakdemirli, ayrıca, Fahri Hıyaban Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni, TİKA Bakü Koordinatörlüğünü ve Yunus Emre Enstitüsü Bakü Türk Kültür Merkezini ziyaret edecek. Pakdemirli son olarak Azerbaycan- Türk İş
Adamları Birliği (ATİB) ve Türkiye Azerbaycan Sanayici ve İşadamları İçtimai Birliğinin (TÜİB) ev sahipliğinde çalışma ve öğle yemeğine katılacak. - BAKÜ
Bekir Pakdemirli,Azerbaycan
09 Aralık 2018 Pazar 20:19