Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Azerbaycan'da- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan...

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:08



10 Aralık 2018 Pazartesi 18:08

- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Azerbaycan'daTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile görüştüBAKÜ - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile görüştü. Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile heyetler arası bir görüşme yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, balıkçılık konusunda Türkiye'nin geldiği yeri anlatarak, bu konuda Azerbaycan'a destek verebileceklerini söyledi.Bakan Pakdemirli, "Mersin balığı ile ilgili siz bizden daha iyisiniz, ortak bir faaliyet yürütebiliriz. Diğer yandan da bizim 1 milyar doları aşan yetiştiricilik tarafında bir ihracatımız var. Balıkçılıkta çok iyiyiz. Buradaki teknik bilgi birikimi paylaşmak isteriz. Bunun yanında Türkiye'den daha fazla balık almanızı isteriz. İran ile Türkiye balık ticaretini karşılaştırırsak İran'dan daha fazla alıyorsunuz. Levrek ve Çupra pahalı, Norveç'ten geliyor. Biz Alabalık veririz ya da Karadeniz somonu verebiliriz. İyi giden ilişkilerimizin daha iyi gitmesini isteriz" diye konuştu.Ormancılık alanda da destek verebileceklerini belirten Bakan Pakdemirli, özellikle orman yangınları konusunda Türkiye'nin çok iyi konumda olduğunu kaydederek, "Bir tane ağacın bile yanmaması için mücadeleyi birlikte verebiliriz" dedi.Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin orman yangınlarına müdahalede Avrupa'nın çok önünde olduğunu, 15 dakika içinde yangınlara müdahale edilebildiğini belirterek, kendisi göreve geldikten sonra bu sürenin 13 dakikaya indiğini, 10 dakikaya inmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.