Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Azerbaycan'da

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Pakdemirli'nin açıklamalarından detaylar Azerbaycan
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile görüşmesinden detaylar BAKÜ - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, temasları kapsamında Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile bir araya geldi.
Görüşmede iki ülke arasında ormancılık, orman yangınlarına karşı mücadele, balıkçılık gibi konularda iş birliği ve tecrübe paylaşımı olanakları konuşuldu.
Pakdemirli, Türkiye
'nin ormancılık ve orman yangınlarına karşı mücadele konusunda büyük tecrübeye sahip olduğunu, bu tecrübeyi Azerbaycan'la paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.
Bakan Babayev, bugüne kadar Türkiye'nin desteğiyle çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini aktararak, bunun için Türkiye devleti ve yetkililerine teşekkürlerini iletti.
Pakdemirli, Bakü
temasları kapsamında şehitlikleri de ziyaret etti.
Pakdemirli ilk önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev
'in mezarına ziyarette bulundu.
Daha sonra 20 Ocak Şehitleri'nin bulunduğu Bakü Şehitler Hıyabanı'nda şehit mezarlarına karanfil bırakan Pakdemirli, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral
'ın eşlik ettiği Pakdemirli, Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlik anıtına çelenk bıraktı. Bakü'yü Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran, "Kafkas İslam Ordusu" ismi verilen Osmanlı ordusunun şehit askerlerinin temsili mezarlarına çiçek bırakan Pakdemirli, şehitler için dua etti.
Bakü,Bekir Pakdemirli,Azerbaycan
10 Aralık 2018 Pazartesi 20:47