Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bakanlık personeliyle bayramlaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkede ekilmedik bir karış toprak bile bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Hazine arazilerini üretime kazandırmak için her bir boş araziyi tespit ederek ekime-dikime kazandırmalıyız. Hazine arazilerinin kullanımı ile ilgili uygulamanın usul ve esaslarını düzenleyen mevzuatı en kısa sürede yayımlayacağız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Pakdemirli, videokonferans yöntemiyle yaklaşık 32 bin personelle bayramlaştı.

Bakanlığın 83 milyon vatandaşın tamamına hitap ettiğine ve bunun sorumluluğunu taşıdığına işaret eden Pakdemirli, "Ülkemiz topraklarının yaklaşık yüzde 80'inin sorumluluğu bizim üzerimizde. Tarıma, ormana, suya ve bilhassa gıdaya dokunuyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, pandemi sürecinin en yoğun hissedildiği ilk 5 ayda tarımsal desteklerin yüzde 55'ini ödediklerini anımsatırken, "Tohumun yüzde 75'ini çiftçimize hibe vererek, ekilmeyen hazine arazilerini üretime kazandırıyoruz. Allah'a şükür, bu süreci alnımızın akıyla, tarımsal üretim ve gıda tedarikinde sorun yaşamadan atlattık." değerlendirmesinde bulundu.

"Projelere yenilerini ekledik"

Pandemi sürecine rağmen, son iki yılda başlatılan projelere yenilerinin eklendiğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Artık gelecek 1 yılı, 2 yılı değil, 10 yılı, 25 yılı çok doğru tasarlamak ve bütün altyapıları tamamlamak zorundayız. Potansiyelimiz büyük, hedeflerimiz de büyük. Ekilmedik bir karış toprak bile bırakmamalıyız. Hazine arazilerini üretime kazandırmak için her bir boş araziyi tespit ederek ekime-dikime kazandırmalıyız. İnşallah Hazine arazilerinin kullanımı ile ilgili uygulamanın usul ve esaslarını düzenleyen mevzuatı en kısa sürede yayımlayacağız. Üretim planlamasında optimizasyon bizim önem verdiğimiz bir konu. Bu kapsamda yeni çalışmalarımız olacak."

Pakdemirli, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımında taviz verilmemesini de isterken, "Bu konuda ciddi mesafeler aldık. 2002 öncesi tarım dışına çıkarılan arazi miktarı yıllık 120 bin hektar iken, bu miktarı ortalama 60 bin hektara düşürdük. Geçen sene bu rakam 10 bin hektarın altına indi." ifadesini kullandı.