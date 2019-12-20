Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulundu - GÜMÜŞHANE/

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Gümüşhane
'de program çıkışında vatandaşlara fidan dağıtması-Bakan Pakdemirli'nin Gümüşhane'de Fatih Parkı'nda süt maketinin açılışını yapmasıPakdemirli'nin Gümüşssu fabrikasında incelemelerde bulunmasıPakdemirli'nin Bayburtta tarım arazisinde incelemelerde bulunması Pakdemirli'nin Bayburt Valiliği ve belediyesini ziyaret etmesiPakdemirli'nin Bayuburtta çiftçilerle buluşması GÜMÜŞHANE/Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gümüşhane ve Bayburt'da tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.