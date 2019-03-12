Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Cumhur İttifakı Olarak Tek Tek Kapıları Dolaşacağız"

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Cumhur İttifakı olarak tek tek kapıları dolaşacağız. Bu, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin meselesi değil, bu geleceğin meselesidir, bu milletin meselesidir, bu çocukların geleceğinin meselesidir' deyip bu işi anlatmamız gerekiyor." dedi.Bakan Pakdemirli, Kars'taki temasları kapsamında Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'ndeki Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.Pakdemirli'yi Cumhur İttifakı'nın MHP'li Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve partiler karşıladı.Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakına karşı olanlara 31 Mart'ta en güzel cevabı Kars'ın vereceğini belirterek, "Asgari şartlar olan tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu asgari şartlar olduğu sürece biz hep birlikte, hep beraber oluruz. Ama bugün ne yazık ki siyasi partilerimizin büyük bir çoğunluğu bu asgari müşterekte buluşamadı. Bunda buluşanların biri asrın lideri Recep Tayyip Erdoğan, diğeri çok kıymetli MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli." ifadelerini kullandı.İsmet İnönü'nün "Lozan bu millete verilen 100 yıllık mühlettir" dediğini ifade eden Pakdemirli, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşılacağını söyledi.Ülkenin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlerken engellenmek istendiğini dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti:"Bu hedeflerden geri kalmamız uğruna, Türk milletinin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Bu ülkede sırf ağaç için Gazi olaylarını çıkardılar. Darbeyi unuttuk mu? Unutmadık. Ama bu farkındalığı millete yaymamız lazım. Gerçekten millet uyansa, parti farkını gözetmeksiniz yüzde yüz Cumhur İttifakı'nın arkasında olurlar. Bunun sebebi şu; bu millet çok zorluklar gördü ama asla esareti kabul etmedi. Cumhur İttifakı olarak tek tek kapıları dolaşacağız. Bu, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin meselesi değil, bu geleceğin meselesidir, bu milletin meselesidir, bu çocukların geleceğinin meselesidir' deyip bu işi anlatmamız gerekiyor."Cumhur İttifakı'nın oylarının artması gerektiğini kaydeden Pakdemirli, aksi halde ise muhalefetin erken genel seçim isteyeceğini söyledi.