Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den çat kapı ev ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı
Pakdemirli'den çat kapı ev ziyaretiBakan Pakdemirli Kadir Gecesinde İstanbullulara meşe fidanı dağıttı dondurma ikram ettiGecenin renkli görüntülerini ise çocuklar oluşturduBakan amcalarından dondurma ve oyuncak hediye alan çocukların mutluluğu geceye yansıyan önemli kareler oldu
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, üreticilerin, çiftçilerin ve Sarıyerli Muhtarların katılımıyla gerçekleşen iftara programına katıldı. Koçullu Köyü Merkez
Camii avlusunda ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı, dualar edildi.İftar sonrasında ise çocukların ilgi odağı Bakan amcaları Pakdemirli oldu. Bakan Pakdemirli bu ilgiyi karşılıksız bırakmadı. 3 erkek çocuğu olan ve yakın zamanda da 4 üncü erkek çocuğa kavuşan Tarım Bakanı Pakdemirli, kız çocuklarını ayrı algi göstererek, küçük yasemini kucağından indirmeyerek, onlarla sohbet etti. Çocuklara Bakan Pakdemirli tarafından, dondurma ısmarlandı, oyuncaklar alındı ve fotoğraflar çekildi. Mahelli sakinleriyle birlikte ise çaylar içildi, sohbetler edildi, sorunlar dinlendi, talepler alındı.İstanbullura kadir gecesinde meşe fidanı dağıtıldıTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kadir Gecesinde teravih namazını Beykoz Göksu
Mahallesi "Mihrişah Valide Sultan Camiinde" kıldı.Travih Namazının ardından vatandaşlara Kadir Gecesi nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü
"nce hazırlanan Meşe Fidanı dağıtıldı. Bakan Pakdemirli, ayrıca halka Atatürk
Orman Çiftliğine ait AOÇ dondurması ve limonata da ikram etti. Bakan Pakdemirli"nin bir başka durağı ise çat kapı ev ziyaretleri oluşturdu.Muhtarla sahur yaptıSarıyerde bu ziyaretlerin ardından Bakan Pakdemirli, Sahur saatinde Sarıyer"de muhtar evine konuk oldu. Sahur, Pınar Mahallesi
Muhtarı Ayhan Yılmaz
'ın evinde yapıldı. Karadeniz
ve İçanadolu Bölgesi illerinden Trabzon
, Amasya
, Çorum
ve Rizelilerin ağırlıkta olduğu Sarıyer"deki sahur programına Merkez, Emirgan
, Pınar ve Rumeli
Kavağı Mahalle Muhtarları katıldı.Sahur Programında muhtarlar, İstanbul seçimlerine ilişkin görüşlerine Bakan Pakdemirliye ileterek, mahallelerindeki hizmetlerin devam etmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi
"nin alınmasının önemine vurgu yaptılar.Bakan Bakdemirli, "Muhtarları çok önemsiyorum. Devletimizin hizmetlerinin götürülmesi ve uygulanmasında en uç noktalarda hizmet eden kanadıdır ve ayrıca muhtarlarımızı kanaat önderleri olarak görüyorum" dedi.Muhtarlar, Sarıyer"de yollarda asfalt olmadığını, köstebek çukurlarına benzer kötü halde olduğunu, hizmet alamadıklarını belirttiler.Muhtarlarla yapılan sahurun programı, Tarım Bakanı Pakdemirli"nin muhtarlarla yaptığı öz çekimle son buldu.
Kaynak: İHA
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