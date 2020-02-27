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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den İmralı Adası'ndaki yangına ilişkin açıklama Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İmralı Adası'nda çıkan yangına ilişkin, "Yangın kontrol altında.

27.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:22Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den İmralı Adası'ndaki yangına ilişkin açıklama Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İmralı Adası'nda çıkan yangına ilişkin, "Yangın kontrol altında. Hemen sabah saatlerinden itibaren 1 helikopter, 20 arazöz, 2 dozerle yangına müdahale etmeye başladık." dedi.
Pakdemirli, Antalya'daki Kundu tesisler bölgesindeki bir otelde düzenlenen "8'inci Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı"nda, Marmara Denizi'ndeki İmralı Adası'nda çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.
Yangına sabah saatlerinden itibaren hemen müdahale edildiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Yangın kontrol altında. Hemen sabah saatlerinden itibaren 1 helikopter, 20 arazöz, 2 dozerle yangına müdahale etmeye başladık. Yangın makilik alanda çıktı. Cezaevinden uzakta bir durumda. Yer yer hala tütmeler devam ediyor. Ekiplerimiz sahada çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bekir Pakdemirli, İmralı Adası, Güncel

Kaynak: AA

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