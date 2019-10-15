Haberler » Güncel » Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Macar mevkidaşıyla görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Macar mevkidaşıyla görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Macaristan Tarım Bakanı İstvan Nagy ile görüştü.

15.10.2019 16:02Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Macar mevkidaşıyla görüştü
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Macaristan Tarım Bakanı İstvan Nagy ile görüştü.
Budapeşte Su Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'da bulunan Pakdemirli, Macaristan Tarım Bakanı Nagy ile bir araya geldi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki tarımsal ilişkilerin yanı sıra son dönemde gündemde olan Suriye ve Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Macaristan'ın Türkiye lehine duruşuna ilişkin istişarelerde bulunulduğu belirtildi.
Yakın zamanda ivme kazanmış tarım alanındaki ikili ilişkilerin 2020'de yapılması planlanan toplantı ve teknik düzeydeki görüşmeyle daha ileri bir seviyeye taşınması konusunda da mutabakata varıldığı kaydedildi.

Bekir Pakdemirli, Macaristan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:46 Rize'de uyuşturucu operasyonu
17:45 İspanya'da çalıştığı gemideki kazada ölen emekli astsubay için askeri tören
17:44 TBMM Başkanı Şentop'tan "yaptırım" değerlendirmesi
17:44 Foça'da Biyokütle Enerji Üretim Tesisi kurulmak istenmesine çevreci tepkisi
17:43 Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş sınır hattında
17:42 Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencilerine ziyaret
17:42 "Doğru politikalarla kanser ölümlerinin yarısını önleyebiliriz"
15.10.2019 17:47:25