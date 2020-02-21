Haberler » Ekonomi » Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den 2,6 milyar TL'lik destek müjdesi - Ekonomi

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den 2,6 milyar TL'lik destek müjdesi

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dev destek paketini açıkladı. Toplamda 2,6 milyar TL'lik destek kapsamında ödemeler bugün saat 18.00 itibariyle hesaplara yatırılmaya başlanacak.

21.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:53

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merakla beklenen mazot ve gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk desteklerini açıkladı. Toplamda 2 milyar 674 milyon TL'lik destek kapsamında, ödemeler TC kimlik numarasına göre, bugün saat 18.00 itibariyle yatırılmaya başlanacak.

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDENECEK

Bakan Pakdemirli mazot ve gübre desteklerinin ve hariç, 58 il için 21 Şubat tarihinden itibaren TC kimlik numarasının son hanesine göre ödenmeye başlanacağını açıkladı.

Yapılacak olan destekler ve tarihleri şu şekilde:

"Mazot Gübre Desteği: 58 il, 1.401.138 kişi, 2.334.027.194 TL

Elazığ ve Malatya Hariç 56 ilde TCKN son hanesine göre ödenecek

0 ve 2 olanlar (21 Şubat)

4, 6 olanlar (28 Şubat)

8 olanlar (6 Mart)

18.00'dan sonra

Tek Seferde Ödenecekler (21 Şubat, 18.00'dan sonra)

Hububat Desteği: 4 il, 14.356 kişi, 138.224.945 TL

Süt Desteği: 74 il, 259.426 kişi, 184.759.417 TL

Kırsal Kalkınma Desteği: 10 il, 5.275.406 TL

Lisanslı Depoculuk Desteği: 19 il, 12.396.941 TL."

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den 2,6 milyar TL'lik destek müjdesi

Bekir Pakdemirli, Malatya, Elazığ, Ekonomi

Kaynak: İHA


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
11:04  Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:43  Erman Altıkardeş kimdir? Survivor'a dahil olan Erman Altıkardeş kaç yaşında, nereli?
21.02.2020 14:11:59