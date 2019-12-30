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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Moldovalı mevkidaşı Perju ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Moldova Tarım, Bölgesel Kalkınma ve Çevre Bakanı Ion Perju ile görüştü.

30.12.2019 20:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:02 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Moldovalı mevkidaşı Perju ile görüştü
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Moldova Tarım, Bölgesel Kalkınma ve Çevre Bakanı Ion Perju ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan mevkidaşı Perju ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Görüşmede, göreve yeni başlayan mevkidaşını tebrik eden Pakdemirli, Türkiye'nin Moldova ile sınırı olmamasına rağmen komşu olarak kabul ettikleri bir ülke olduğunu belirtti.
Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Moldova'yı ziyaretiyle iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli gelişmeler kaydedildiğini ifade ederek, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2018 yılında 426 milyon dolar oldu. Bunun da yaklaşık yüzde 37'si tarımsal ürünlerden oluşuyor. Hedefimiz bir milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak. Türkiye ile Moldova arasındaki tarımsal ilişkileri geliştirmek için hukuki zemin mevcut, bu tür görüşmelerin devam etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Moldova ile ilişkilerde Gagauz Yeri ve Türk soydaşların önemli bir dostluk köprüsü görevi gördüğünü kaydeden Pakdemirli, Gagauzlu üreticilerin seracılıkla ilgili Türkiye'yi ziyaret etme taleplerini de memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
FETÖ ile mücadelede verdikleri destek için Moldovalı yetkililere teşekkür eden Pakdemirli, "Diğer birçok ülkede olduğu gibi, Moldova'da da FETÖ çatı yapılanmasını eğitim kurumları üzerinden yürütmektedir. Moldova, 2018 yılında FETÖ iltisaklı okullarda görevli 7 kişiyi ülkemize iade etmiştir." ifadesini kullandı.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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