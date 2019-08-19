Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede geçen seneye göre daha başarılı olduklarını belirterek, "Geçen sene çıkan orman yangını başına 2 hektar üzerinde alan yanarken, şu an 2 hektarın altındayız." dedi.

Bakan Pakdemirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede çok başarılı bir ülke olduğunu söyledi.

Tüm Orman Teşkilatının yangınlar sırasında cansiperane çalıştığını anlatan Pakdemirli, yangına müdahale süresini 18 dakikadan 12 dakikaya indirdiklerini vurguladı.

Pakdemirli, "Bu sene geçen seneye oranla daha fazla orman yangını çıktı ama orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız. Geçen sene çıkan orman yangını başına 2 hektar üzerinde alan yanarken, şu an 2 hektarın altındayız." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin daha az orman yangını olduğunu belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Tüm Orman Teşkilatımız insan üstü çaba sarf ediyor, yeri geliyor canlarını hiçe sayıp ormandaki ateşin içine giriyorlar. Bu anlamda ciddi de bir başarı son bir yılda katettik. Tabii ki orman yangınlarına karşı dünyada birinci olan bir teşkilatımız var ama yangınla mücadele sadece Orman Teşkilatının işi değil. Yangınların çoğunluğu dikkatsizlik ve ihmalden çıkıyor. O yüzden yangın çıkarmamaya dikkat etmemiz lazım. 80 milyon kişi ormanlara sahip çıkmalı, sadece Orman Teşkilatının sahip çıkması doğru değil. 80 milyon ormancımız olması lazım."

Yangınlara havadan müdahale

Bakan Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede 35'in üzerinde aktif helikopter bulunduğunu belirtti.

Helikopterlerin riskli bölgelere dağıtıldığını, yeri geldiğinde başka bölgelerden takviyeler yapıldığını kaydeden Pakdemirli, yangın neredeyse tek yumruk şeklinde oraya toplanıp müdahale ettiklerini anlattı.

Pakdemirli, bu sene kendilerini en çok 400 hektarın zarar gördüğü Fethiye-Dalaman'daki yangının korkuttuğunu dile getirdi.

Vatandaşlara uyarı

Vatandaşların ormanlardan faydalanacağını ancak piknik yaparken yangın ihtimalini unutmamaları gerektiğini belirten Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ormanlık alandan geçerken araçtan izmarit atmayacağız, bir şişeyi orada bırakmayacağız. Ormanlar milli servetimiz. Yanan yerlerin hepsinin ağaçlandırmasını en kısa sürede yapıyoruz. Yapmak da görevimiz ama ağaçlandırmak bu işi kurtarmıyor. Diğer tarafta 50-70 yıllık ağaçlar, ciddi bir serveti kaybetmiş oluyorsunuz. Tekrar bu bölgenin yeşillenmesi, ağaçlanması için birkaç 10 yılın geçmesi gerekiyor."

Kaynak: AA