Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Son 17 yılda çiftçimize, toplam 139,4 milyar lira destek verdik""Tarım orman sektörümüz 2018'de yüzde 1,9, 2019 yılı ilk altı aylık dönemde ise yüzde 2,3 büyümüş ve diğer sektörlere göre pozitif bir büyüme göstermiştir""Bir sonraki Şüra'nın tarihi de komisyon tarafından, '2024' yılı olarak tavsiye edilmiştir"ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 17 yılda çiftçimize, toplam 139.4 milyar lira destek verdik" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 3'ncü Tarım Orman Şurası programına katıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan III. Tarım Orman Şurası Kapanış Toplantısında konuştu.Tarım Orman'ın gıda, su ve nefes olduğunu ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yani varlığı hayat, yokluğu yok olmak demektir! Tarım, su ve orman; ekonomik katkısı, sosyal katkısı, çevresel katkısı yüksek bir sektör olarak sadece bireysel yaşamı değil, ulusal ve uluslararası yaşamı da ifade eder. Bu nedenle Tarım Orman; yalnızca yemek, içmek ve nefes almak terimlerini ifade etmez! Çünkü, Tarım Orman; aynı zamanda bir ülkenin ekonomisidir, sanayisidir, geleceğidir!" ifadelerini kullandı.Dünya'da ve Türkiye 'de Tarım Orman'ın durumuna değinen Bakan Pakdemirli, "Dünyada ve Türkiye'de durum nedir diye bakacak olursak; zor bir ev ödevimiz var. Küresel tehditler yakın, global tehlikeler kapıda, Mesela; 2050'de dünya nüfusu 10 milyarı, Türkiye nüfusu 100 milyonu geçecek, gıda ihtiyacı dünyada ve Türkiye'de yüzde 50 artacak, iklim değişikliği her geçen gün etkilerini ve şiddetini artırmakta, küresel ısınma, dünyanın tabii kaynaklarını etkileyecek boyutta, bunlar dünyada ve bizde ne gibi sorunlara neden olur? örneğin; gıda güvenliğine bağlı sorunlar artabilir, sanayiye hammadde teminine yetişemeyebiliriz, artan nüfus yeterli ve dengeli beslenemezse; iş gücü kaybına, refah kaybına ve hastalıklara neden olabilir. Bunlarla birlikte; giderek artan global rekabet, rakip ülkelerin tarım ve istihdam politikaları, açlık, israf ve obezite, hepsi bizleri yakından ilgilendiriyor. Yani zor bir ev ödevimiz var; bir avuç toprak, bir damla su kaybetme lüksümüz kesinlikle yok. Fakat iyi haber, ülke olarak; fırsatlarımız çok, gücümüz var, aklımız ve teknolojimiz var" ifadelerini kullandı."Politikalarımızın ana eksenini; rekabetçi, örgütlenmiş ve sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmaktadır"Politikaların ana eksenini, rekabetçi, örgütlenmiş ve sürdürülebilir üretim modelinin oluşturduğunu aktaran Bakan Pakdemirli, "Politikalarımızın ana eksenini; rekabetçi, örgütlenmiş ve sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmaktadır. Türk çiftçisi, kadim geleneği içerisinde, dünyanın en rekabetçi ürünlerini üretebilecek güce sahiptir. Bu gücü, uluslararası pazarda, daha fazla değer görecek ürünler için kullanmalıdır. Bu da ancak, uzun vadede sürdürülebilir bir iş modeli, 'doğru fiyatla, doğru girdi temini' ve ürünün doğru pazarlara ulaştırılması ile mümkündür. Bunun için örgütlenme konusunda, dünyanın gelişmiş ülkelerinin seviyesine gelmek, bizim için artık zarurettir" diye konuştu."Tarım orman sektörümüz 2018'de yüzde 1,9, 2019 yılı ilk altı aylık dönemde ise yüzde 2,3 büyümüş ve diğer sektörlere göre pozitif bir büyüme göstermiştir"Türkiye'nin tarım orman sektöründe iddialı bir konumda olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Katma değeri yüksek ürünlerimizin çok olması rekabet avantajımızı artırıyor. Ürünlerimize iç ve dış pazarda artan bir talep var. Asya'dan Avrupa'ya bizim topraklarımız, bizim hava sahamız, bizim denizlerimiz, boğazlarımız kullanılarak geçiliyor. Yani tarihi ipek yolunun kalbi bu topraklarda atıyor. Artan gıda talebini karşılayabilecek bir gençliğimiz, eğitimli bir insan kaynağımız var. 2018 yılında, tarım orman sektörlerinin milli hasılaya katkısı yüzde 5.8'dir. Tarım orman sektörümüz, 2018'de yüzde 1,9, 2019 yılı ilk altı aylık dönemde ise yüzde 2,3 büyümüş ve diğer sektörlere göre pozitif bir büyüme göstermiştir. Bu da hükümet olarak, verdiğimiz destekler ve yaptığımız yatırımların en değerli sonuçlarındandır. Dünyada yaşanan hem ekonomik olumsuzluk, hem de iklim değişikliklerine rağmen sektörümüz, son 17 yılın 14'ünde büyüyerek, sürdürülebilir gelişmesini devam ettirmiştir. Bitkisel üretimimiz son 17 yılda yüzde 20 arttı. 68 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığımızla Avrupa'da ilk sırada yer almayı başardık. 2019 yılı ilk 6 ay verilerine göre; büyükbaş hayvan varlığını 1 milyon artışla, 18,2 milyona, küçükbaş hayvan varlığını ise 4 milyon artışla, 50 milyona çıkardık.""Üreticimizin en önemli sorunu olan mazot kullanımını azaltmak ve çevreci yaklaşımları benimsemek için yüzde 100 yerli ve milli 45 dakika şarj ile 7 saat aralıksız çalışabilen, çevre dostu ve sessiz Elektrikli Traktör Prototipini geliştirdik"Türkiye'nin dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, 2023 yılına gelindiğinde dünya nüfusu kadar fidan dikeceklerini kaydederek şöyle konuştu: "Dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olarak, 2023 yılına geldiğimizde dünya nüfusu kadar fidan dikerek 7 milyar fidanı da toprakla buluşturmuş olacağız. Son 17 yılda, suyun yönüne göre hareket eden değil, suyun akışına yön veren politikalar izledik ve bu kapsamda; baraj sayımızı yüzde 205, sulama tesis sayımızı yüzde 76 oranında artırmış olduk. Teknik ve ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar arazinin 6,6 milyon hektarını sulamaya açtık. Ülkemiz; 44 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile dünyada ve Avrupa'da lider ülkelerin arasındadır. Son 17 yılda, yıllık ortalama yüzde 2,72'lik büyüme ile birçok Avrupa ülkesini geride bıraktık. Türkiye'nin Tarım Orman alanındaki başarı hikayesini gelecek nesillere taşımak, bundan sonra az önce saydığım küresel gelişmelerden dolayı daha zor olacak. O yüzden şimdi tedbir almalıyız. Verdiğimiz destekler ve elbette çiftçimizin eli, yetiştiricimizin emeğiyle; 195 ülkeye, bin 690 tarımsal ürün ihraç ederek, tarımsal ihracatımızı, 2018 yılında 17,7 Milyar dolara çıkardık. 4,8 milyar dolar cari fazla vererek, net ihracatçı bir ülke olduğumuzu ortaya koyduk. 2020 yılını, Tarım ve Orman Bakanlığının dijitalleşme yılı olarak tasarladık. Üreticimizin en önemli sorunu olan mazot kullanımını azaltmak ve çevreci yaklaşımları benimsemek için yüzde 100 yerli ve milli 45 dakika şarj ile 7 saat aralıksız çalışabilen, çevre dostu ve sessiz Elektrikli Traktör Prototipini geliştirdik. Hayvancılıkta her türlü hayvan kayıtlarının tutulması için hassas tarım tekniklerinden faydalanıp verimliliği arttıracak Akıllı Küpe (Hayvan Takip Platformu) geliştirme çalışmalarına başladık. Sadece bu küpe sayesinde, Türkiye'de döl verimliliğinin yüzde 10 artması mümkün. Bu da yüzde 5'e varan bir hayvan varlığı artışı demektir. Bilginin her yerde olduğu gibi, tarımda da getirisi büyük. Dijital değer zinciri projesi ile tarımsal kayıtlılığımızı sağlayacağız.""Son 17 yılda çiftçimize, toplam 139,4 milyar lira destek verdik"Hükümet olarak verdikleri desteklerle çiftçiyi ve üreticiyi koruduklarını bildiren Bakan Pakdemirli, "Biz daima verdiğimiz desteklerle, çiftçisini ve üreticisini koruyan bir hükümet olduk. Bu doğrultuda çiftçilerimize ve üreticilerimize; 2002'de 1,8 milyar lira destek veriyor iken 9 kat artışla, 2019'da destekleri 16,1 milyar liraya çıkardık. Son 17 yılda çiftçimize, toplam 139,4 milyar lira destek verdik. 2019 yılında 12 yeni destek ve 32 desteğin de birim fiyatında artış sağladık. Bakanlığımız 2020 yılı bütçesinin, yüzde 54,5'ini tarımsal desteklere ayırdı. Böylece 2020 yılında ise, 2019'a göre desteklerimizi yüzde 36,7 arttırarak, yaklaşık 22 milyar liraya çıkarmış olduk. Ayrıca, aile işletmeciliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için kadın ve gençlerde girişimciliğin desteklenmesi adına, hibe ve teşviklerde pozitif ayrımcılık yaptık. 2020'de de bu desteklerimize devam edeceğiz" dedi."Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizle beraber hem destek hem müdahale ile çiftçimizin yanında olduğumuzu gösterdik"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle, 2002 yılında desteklerle çiftçilerin yanında olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "2002'den önceki yıllarda da müdahale fiyatları vardı. 2002'den sonra desteklemelerle çiftçimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizle beraber hem destek hem müdahale ile çiftçimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Bu kapsamda, 2019 üretim sezonunda fiyatlarımızı hasat öncesinden açıkladık. Ekmeklik buğday fiyatını yüzde 29 arttırarak tonunu bin 350 liraya, Arpa fiyatını yüzde 33 arttırarak tonunu bin 100 liraya çıkardık. Fındıkta; Giresun kalite kabuklu fındık alım fiyatı kilogramda 17 lira, çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını kilogramda 10 lira ve yaş çay fiyatını kilogramda 2,90 lira olarak açıkladık. 2018 yılında litrede 1,70 lira olarak belirlenen çiğ süt tavsiye fiyatını, 2019 Kasım ayında, yüzde 35 artırarak, 2,3 lira olarak belirledik" ifadelerini kaydetti."Biliyoruz ki, gıdayı kontrol eden, dünyayı da kontrol eder"Gıdayı yöneten gücün dünyayı da kontrol ettiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, dünya genelinde tarımın stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Biliyoruz ki, gıdayı kontrol eden, dünyayı da kontrol eder. Dolayısıyla, başta da belirttiğim tehditlere maruz kalmayı önleyecek tedbirlerle yeni dünya düzenine uygun, modern tarım politikalar üretme ihtiyacı aşikardır. Hemen hemen tüm şehirlerimizde, çeşitli programlar vesilesiyle ziyaretlerde bulundum. Çiftçimizle tarlasında, üreticimizle serasında, yetiştiricimizle ağılında, balıkçımızla barınağında, Ayşe ninemizin evinde, Mustafa amcamızın bağında defalarca bir araya geldik. İstedik ki; inancımızın bir gereği, milletimizin kadim bir geleneği, tarım ormanın bereketli geleceği için birlikte konuşalım, birlikte planlayıp, birlikte yol alalım. Bu sebeple biz, 'Şura' dedik. Cumhurbaşkanlığı sistemi bize bu zemini hazırladı. Toplum da buna hazırdı. Bir beklenti vardı. Biz de gereğini yaptık ve halkımıza sorduk. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; dünyada tarım, stratejik bir öneme sahip olup en az savunma sanayi kadar önemlidir" şeklinde konuştu.Tarım ve gıdada farkındalık ile dünyada tarımın stratejik öneminin artması, teknik birikimin ülkemiz menfaatleri doğrultusunda değerlendirilmesi adına; çiftçilerin refahı, tarımsal üretimin artışı, güvenilir gıdanın temini, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, orman ürünlerinde üretim artışı, tüketicimin kollanması ilkelerini, Tarım Orman Şüra'sındaki ana hedef olarak belirlediklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli, sözlerine şöyle devam etti: "Bu kapsamda; Tarım Orman Şürasının 17 Temmuz'daki ilk toplantısından bugüne kadar, çok verimli 127 gün geçirdik. 81 ilimizin valilikleriyle, belediye meclis üyeleriyle, 50 binden fazla muhtarımızla bizzat temasa geçerek, 'bir fikrim var' diyen herkesin, Şüra'ya katkıda bulunmasını sağladık. Yine; bu dört aylık zaman diliminde, 10 binden fazla paydaş ile ortak akıl buluşmaları gerçekleştirerek, halkımıza dokunan, halkımızı anlayan bir anlayış ortaya koymaya çalıştık. Bu süreçte binin üzerinde toplantı ile yaklaşık bir milyon adam saatlik bir emek harcadık. 21 çalışma grubundaki yaklaşık 2 bin katılımcı ile son 3 gün boyunca yoğun toplantılar ve çalışmalar gerçekleştirildi. 2 bin sayfalık çalışma belgesi, 3 bin sayfalık taşra raporları, yüzlerce kamu ve özel sektör raporu oluşturuldu. Toplumun tüm kesimlerini kapsayan, gelmiş geçmiş en geniş katılımlı Şüra hedefiyle çıktığımız bu yolda, 'Şürada benim de sesim duyulsun' diyen herkes tarafından; 'www.tarimormansurasi.gov.tr' web sitesi aracılığıyla ve 'birfikrimvar' HashTag'i ile 50 binin üzerinde görüş, öneri ve proje bildirildi. Bu veriler ışığında, ortak akıl ve bilimin önderliğinde önemli bir yol haritası çizilerek ciddi bir akademik birikim elde edildi. Nihayet dün sonuç bildirgesi hazırlandı. İnşallah bu büyük birikim; sektör için önemli bir bilgi kaynağı olarak Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi arşivine kazandırılmış olacaktır.""Tarım Orman Şurası komisyonlarında pek çok konu üzerinde duruldu"Tarım Orman Şurası komisyonlarında pek çok farkı konu üzerinde durulduğunu aktaran Bakan Pakdemirli, "Tarım Orman Şüramızın komisyonlarında, pek çok farklı konu üzerinde duruldu. Bu konular arasında; Su Odaklı Planlama Dönemi, optimizasyon, örgütlenme, tarımsal hasıla artışı, tarımsal girdi ve etkin lojistik, finans ve pazarlama, sürdürülebilir orman ve su yönetimi, doğal kaynakların korunması, gıda güvenliği ve dengeli beslenme, kadın girişimci ve istihdam konuları öncelikli alanlar olarak belirlendi. Şüra sürecinde bazı konu başlıklarının ön plana çıktığını müşahede ettim. Şüra'nın tavsiyelerini hızlıca değerlendirdiğimizde, bugün huzurlarınızda, sorunların çözümüne dair tartışmak üzere başta çiftçilerimizi, üreticilerimizi, akademisyenlerimizi ve tüm paydaşlarımızı, somut bir öneriyi düşünmeye davet ediyorum. Ön plana çıkan sorunlar; planlama, girdiler, örgütler, finansman, gıda güvenliği, ulaşılabilir fiyatlar ve tarımsal üretimin pazarlanması olarak sıralanabilir. Çözüm önerisi; üretici örgütleri aracılığıyla yapılacak sözleşmeli üretime, finans kurumları, piyasa alıcıları tarafından girdi finansman desteği verilmesine dayanıyor. Biz de bakanlık olarak bu modeli destekliyoruz. Tarımsal desteklerde alternatif bir yol olarak ortaya koyacağımız bu modelle, çiftçimiz, üyesi olduğu kooperatifle sözleşme yapacak. Kooperatif hasat vadeli sıfır faizle girdi temin edecek, ürünleri pazarlayacak. Yeni dönemde Bakanlık olarak, sözleşmeli üretim yapan üretici örgütlerini destekleyeceğiz. Yani çiftçimiz örgütü aracılığı ile sözleşmeli üretim yaparsa, tohuma gübreye para vermeden tarlasını ekecek. Ayrıca, çiftçimizin malını pazarlama derdi de ortadan kalkacak. Girdileri hasadından sıfır faizle mahsup edilecek. Bu modelin samimiyetle tartışılmasını arzu ediyor, Şüramızın ilk somut çıktısı olmasını diliyorum" dedi."Bir sonraki Şüra'nın tarihi de komisyon tarafından, '2024' yılı olarak tavsiye edilmiştir"Günümüze kadar düzenlenen tüm Şuraların faydalı olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, bir sonraki Tarım Şurasının "2024" yılında yapılmasını planladıklarını belirterek, "Bugüne kadar düzenlenen tüm Şüralar faydalı olmuştur. Bu Şüralarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye tarımı bu sayede ayaktadır. Bu Şüranın farkı, Tavsiye Kararları Sonrasında biz; ilk 2 aylık süreçte yol haritamızı belirleyecek ve ardından uygulama aşamasında, mevzuat, bütçe, zaman, insan kaynağı ve etkin iş birliği kıstaslarını dikkate alarak, bir eylem planı ortaya koyacağız. Böylece başta çiftçilerimiz olmak üzere, önümüzdeki çeyrek asrın yol haritasını birlikte çizmiş olacağız. Şüra'nın takip sürecini ciddiyetle yöneterek, çıkacak olan eylem planının uygulanması konusunda yasal veya kamusal her türlü tedbiri alacağız. 'Benim de bir fikrim var' diyerek ben de, Şüra'nın açılış töreninde; bir sonraki Tarım Orman Şüra'sının tarihinin belirlenmesini teklif etmiştim. Haber geldi. Bir sonraki Şüra'nın tarihi de komisyon tarafından, '2024' yılı olarak tavsiye edilmiştir. Biz; 5 yılı planlayarak; 5 yıl, 25 yıla ışık tutsun diyoruz! Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sinerjisi ile ilk kez bu kadar geniş katılımlı ve verimli bir Şura'yı hep birlikte idrak ediyoruz. Bu Şüra ile; vatandaşlarımızla beraber çözüm üretmenin ve kararlar almanın bir örneğini birlikte oluşturma başarısı gösterdik. İnşallah her beş yılda bir, halkımızın yine büyük teveccüh gösterdiği Şuralarda buluşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.