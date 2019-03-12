Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Taksim'de Yaşanan Olayı Ben de Kınıyorum"

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Taksim'de yaşanan olayı ben de kınıyorum. Hakikaten bu işlerde artık vazgeçmemiz lazım. Bu millet, bu bayrağı için, bu ezanı için kendini şehit etti. Buna saygısızlığa ben tahammül edemiyorum." dedi.Bazı programlara katılmak için Kars'a gelen Pakdemirli'yi Kars Harakani Havalimanı'nda Vali Türker Öksüz, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın karşıladı.Karşılamanın ardından Bakan Pakdemirli, Kazım Paşa Caddesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.Burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın 98. kabul yıl dönümü olduğunu hatırlatan Pakdemirli, "Rabbim bu ülkede bayrağımızı indirmesin. Ezanlarımızı susturmasın." ifadesini kullandı."Bizim bir ve birlikte olmaya ihtiyacımız var. Bunun dışında hiçbir şeye ihtiyacımız yok." diyen Pakdemirli, şunları söyledi:"Bir de inanca saygılı olmaya ihtiyacımız var. Taksim'de yaşanan olayı ben de kınıyorum. Hakikaten bu işlerde artık vazgeçmemiz lazım. Bu millet, bu bayrağı için, bu ezanı için kendini şehit etti. Buna saygısızlığa ben tahammül edemiyorum. Bir kesim için bu değerler çok şey ifade etmiyor olabilir. Ama diğer kesim için bunlara saygılı olmayı öğrenmemiz lazım."Birlikte yaşanılmasının gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, temel değerlere hep birlikte saygılı olunması gerektiğini belirtti.Pakdemirli, Türkiye'de Kürt ile Türk'ün arasına girebilecek hiçbir terör örgütünün olamayacağını vurguladı.Türkiye'nin sürekli istikrarsızlaştırılması yönünde çok ciddi kampanyalar yürütüldüğünü anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:"28 Şubat'ı unutmamamız lazım. AK Parti'yi kapatma davaların unutmamamız lazım. 'Siz cumhurbaşkanı seçtiremezsiniz' demelerini unutmamamız lazım. Yargı darbelerini unutmamamız lazım. Gezi olaylarını unutmamamız lazım. Güya üç ağaç kesildi diye ortalık ayağa kalktı. Mesele cami yapılma meselesidir. Halbuki bu iktidar döneminde, benim sorumlu olduğum bakanlığımca 4,5 milyon fidanı toprakla buluşturmuş. Bunları unutmamamız lazım. 15 Temmuz ve şehitlerimizi unutmamamız lazım. Ekonomik taarruzları unutmamamız lazım. Bu millet hiç kimsenin esareti altında yaşamadı. Bunun da bilinmesi lazım."Cumhur İttifakı'nın pazara değil, mezara kadar süreceğini anlatan Bekir Pakdemirli, bugün Kars'ta da Cumhur İttifakı'nın kuvvetli olduğunu sözlerine ekledi.