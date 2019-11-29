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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Ülkemizde 19,8 milyon hektar ormanlık alan tapusuna kavuştu"

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ülkemizde 19,8 milyon hektarlık orman alanında tapu işlemlerini tamamlayarak tapularını aldı.

29.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:46Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ülkemizde 19,8 milyon hektarlık orman alanında tapu işlemlerini tamamlayarak tapularını aldı.

Orman kadastrosunun yapılmaya başlandığı 1937 yılından 2003 yılına kadar 66 yılda 12 milyon hektar orman alanının kadastrosu yapıldığını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geçen bu 66 yılda toplam 4.4 milyon hektar ormanın tapusu alınabilmişti. 2003 yılından 2019 yılına kadar geçen 16 yıllık süre zarfında ise 12,1 milyon hektar orman kadastrosu yapılarak, 15,4 milyon hektarın tapusu alındı" diye konuştu.

Ülkemizde toplamda 24,1 milyon hektar orman alanının kadastrosunun yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, "19,8 milyon hektarın tapusunun ise OGM'de bulunduğunu söyledi.

Artık kimsenin ormanları işgal edemeyeceğini belirten Bakan Pakdemirli, "Zaten ormanlarımızı uydudan takip ediyoruz. Kaldı ki tapuları da elimizde, bir işgal söz konusu olamaz. Böyle bir durumda hapis cezası var. Eğer bir yapılaşma da var ise yıkıyoruz. Kimse böyle bir şeye teşebbüs etmesin, ormanların kapı gibi tapuları var" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Orman Genel Müdürlüğü, Bekir Pakdemirli, Güncel

Kaynak: İHA

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