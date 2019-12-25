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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü yangının devam ettiği Trabzon'un Arsin ilçesinde incelemelerde bulundu.

25.12.2019 20:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:34 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, örtü yangının devam ettiği 'un ilçesinde incelemelerde bulundu.
Pakdemirli, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy ve diğer ilgililerle ilçeye bağlı Güneyce Mahallesi'ne geldi.
Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çalışmalara henüz kontrol altına alamadığımız noktalarda yoğunlaştırarak devam ediyoruz. İnşallah en yakın zamanda amacımız kamu kurumları olarak bir an evvel bu musibetin şehrimizden atılması, yangınla olan mücadelemizin tamamlanmasıdır. Meteorolojik şartlar da inşallah geceden itibaren lehimize dönerek devam ediyor olacak." dedi.
Bakan Pakdemirli, bulundukları alandaki yangının tamamen kontrol altında olduğunu ifade ederek, "Ancak henüz kontrol altına almadığımız yerleri de inşallah gecenin ilerleyen saatlerinde kontrol altına alacağız." diye konuştu.

Bekir Pakdemirli, Trabzon, Arsin, Güncel

Kaynak: AA

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