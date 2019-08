Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük" "Yanan alanlar imara konu olamaz" "Muğlalıları fidan dikmeye davet ediyorum"

MUĞLA – Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Orman yangınlarına geçen yıl 18 dakikada ilk müdahale gerçekleştiğini, bu yıl ise bu rakamın 12 dakikaya düştüğünü belirterek, " yangınların yüzde 80'den fazlası insan kaynaklı. Yanan yerleri ne kadar rehabilite ederseniz edin, çok önemli biri varlığı kaybetmiş oluyorsunuz. Hele ki böyle orman içinde olan köylerimiz için bu büyük travma. Bizim isteğimiz yangınlar olmasın" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2017 yılında 51 evin ve 250 hektar orman ve makilik alanın yandığı Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Zeytinköy mahallesinde vatandaşlar ile biraya geldi. AK Parti Muğla milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın da eşlik ettiği ziyarette, açıklama yapan Bakan Pakdemirli, yanan alanlara 7 bin zeytin fidanı ve bal ormanı için de 28 bin çam fidanı dikildiğini açıkladı. AK Parti Muğla milletvekili Yelda Erol Gökcan, yangın sonrası AK Parti olarak Zeytinköy Mahallesi'ne gerekli yardımların yapıldığını söyleyerek, "Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için Ankara'da başta Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere ilgili bakanlıklarımız ile yaptığımız girişimlerde Zeytinköy'ün ihtiyaçları için destek taleplerimiz hiç geri çevrilmedi. Amacımız yangında hasar gören bu mahallemizin yaralarının bir an önce sarılması için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sürdürmek" dedi. "Muğla yangın hassasiyeti çok yüksek bir ili" Bakan Pakdemirli, "Şimdi bakıyorsunuz bir yerde deprem oluyor. Deprem olduğu dakika saat Cumhurbaşkanımız uçağa biniyor depremin olduğu yere gidiyor. Van depreminde. Mikrofonlar uzanıyor, nereye gidiyorsunuz depreme gidiyorum. Ana muhalefet liderine uzatıyorlar, diyorlar ki 'Salı günü belki gitmeyi düşünüyorum' diyor. Aradaki fark bu. Vatandaşın derdi ile dertlenmek. Oy verilsin verilmesin biz vatandaşımızın derdi ile dertleniyoruz. Tabi gönül ister ki böyle elim olaylarda bir araya gelmeyelim. Elim olayın yaraları sarıymış, son bir ay içinde yangın ve rehabilite alanlar ile ilgili ikinci defadır Muğla'dayım. Biz diyoruz ki yangınlar olmasın. Siz olmaması için de tüm gayretimizi gösteriyoruz. Muğla, üçte ikisi ormanlarla çevrili bir ilimiz. Yangın hassasiyeti çok yüksek olan bir ilimiz. Vatandaşımız ile birlikte el ele ama vatandaş ile birlikte bilinçle bu yangınlarla farklı bir şekilde mücadele etmemiz lazım. En büyük mücadelemiz eğitim. Çünkü söndürülmemiş bir sigara, cam kırığı bunların hepsi yangını çıkartabilir" dedi. "Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük" Orman yangınlarına geçen yıl 18 dakikada ilk müdahale gerçekleştiğini, bu yıl ise bu rakamın 12 dakikaya düştüğünü açıklayan Bakan Pakdemirli, "Köyünüzde çıkan yangının sebebini bilmemekle beraber yangınların yüzde 80'den fazlası insan kaynaklı. Yanan yerleri ne kadar rehabilite ederseniz edin, çok önemli biri varlığı kaybetmiş oluyorsunuz. Hele ki böyle orman içinde olan köylerimiz için bu büyük travma. Bizim isteğimiz yangınlar olmasın. Yangınlar oluyorsa da söndürmek ana görevimiz. Sevinerek ve müjdeleyerek söylemek isterim ki, geçen yıl, yangına ilk müdahalemiz, yani çıktıktan sonra ilk müdahale tam 18 dakika idi. Bugün itibari ile 12 dakikaya kadar indi. Bunun anlamı şu. Bir ağacımız daha az yansın demek. Bir ağacımızın daha az yanması ülkemizin ekonomisi için hepimiz için son derece önemli. Bir ikinci görevimiz ise yangın söndükten sonra alanı rehabilite etmek" dedi. "Orman yangınlarını söndürmede dünyada lideriz" Orman Bakanlığı olarak yangınları söndürme çalışmalarında dünyada lider olduklarını açıklayan Tarım ve Ormanı Bakanı Bekir Pakdemirli, "Orman yangınları söndürme hakikaten dünya lideriyiz. Burada 200-250 hektar alan etkilendi. Rusya'da bir yangın var. 3 milyon hektar alan yani Ankara'dan büyük bir alan kül oldu şu anda. Hala yangını söndüremediler. Bizim 2019 yılında performansımızı arttıran çıkan yangını anında söndürüyoruz. Yangın başına bir hektar alan yanmaya başladı artık. Burada bu başarıda çok önemli katkıları olan orman personelimizi teşekkür ediyorum" dedi. "Son 15 yılda yanan alanlar imara konu olamaz" Gerek Muğla'da, gerekse Türkiye genelinde son 15 yıl içinde yanan alanların imara konu olmasının söz konusu olmadığının altını çizen Bakan Pakdemirli, "Bugüne kadar 71 tane son 15 yılda önemli yangın çıkmış. Yanan alanların hiç biri imara konu edilmemiştir. Bu Muğla için de, Türkiye için de geçerlidir. Hiçbir kimse bir yandan ormanı yakacak, diğer yandan canını riske ederek oraları söndürecek, ondan sonra ormanı imara konu edecek. Böyle bir düşünce tarzı 80 milyon vatandaşımızın hiç birisinin kafasında yer alamaz" dedi. "Muğlalıları fidan dikmeye davet ediyorum" Muğla'da özellikle Dalaman ve Göcek'te yanan alanlarda Muğlalıları sonbaharda fidan dikmeye davet eden Bakan Pakdemirli, "Dalaman-Göcek yangınında da daha önce söyledim. Tüm Muğlalıları bu yangın ile alakalı ağaç dikmeye, fidan dikmeye bekliyoruz dedim. İnşallah bu sahadaki temizliklerimiz devam ediyor, bu temizlikler biter bitmez en yakın zamanda ağaç dikme faaliyeti mevsim müsaade ettiği müddetçe başlayacak. Biz bir ağaç bizim içini önemli diyoruz. Bunu diyen kim? Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturmuş bir iktidarız. 2023 için bir hedefimiz var. 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak. Yani dünyada yaşayan her bir insan için fidan dikme hedefimiz var. Bu hedef bizim için çok önemli bir ışık, Bu hedefe ulaşmak için Bakanlık olarak gece demeden, gündüz demeden gerekli gayreti gösteriyoruz" dedi. "7 bin zeytin, 28 bin bal ormanı fidanı dikildi" Bakan Pakdemirli, Zeytinköy'deki yangın sonrası yanan sahaya gerekli fidan dikimlerini yaptıklarını belirterek, "Zeytinköy ve Dağpınar köylerimizde tekrar sosyal hayatın, normal hayatı sürdürebilmeleri için yapabileceğimiz her şeyi yapma gayreti içinde oluruz. 51 evin yandığı ve bazı hayvanların telef olduğu bu yaraların sarılması maksadıyla devletimiz elinden gelen gayreti gösteriyor. Evlerimiz yapılıyor, dikimlerimiz tamam. Köye gerekli destekleri yaptık. 7 bin zeytin fidanı diktik. Bal ormanı için 28 bin adet gerekli fidanlar dikildi. Or-Köy kanalıyla gerekli destekleri verdik. Yine talepler olursa elimizden geldiğince, imkanlar elverdiğince karşılama yönünde gayretler sarf ederiz" dedi.

Kaynak: İHA