Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye mektup var

Sosyal medyayı en etkin kullanan bakanlardan biri olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, ilkokul öğrencisinin mektupla yazdığı isteği geri çevirmedi. Ankara
'nın Etimesgut
ilçesinde bulunan Abdurrahim Karakoç İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Fulya'nın yazdığı mektubu annesi Twitter
'da paylaşarak Bakan Pakdemirli'ye ulaştırdı. Okulun bahçesindeki ağaçsız alana fidan dikmek istediklerini söyleyen Fulya ve arkadaşlarına Bakan Pakdemirli, Twitter'dan "Tabi ki isteğinizi yerine getireceğiz. Her bir fidan yeni bir gelecektir. Gelecek de sizlersiniz" diyerek cevap verdi.
Bakan Pakdemirli'nin verdiği talimat sonrası Orman Genel Müdürü ve Milli Eğitim İlçe Müdürü eşliğinde fidanlar ilkokula ulaştırıldı. Okul bahçesinde 72 fidan dikilebilecek boş alan tespit edildi. Fidan dikimi aşamasına görüntülü konuşma ile eşlik eden Bakan Pakdemirli'ye öğrenciler teşekkür etti.
Fidanlar toprakla buluştu
2018 yılı Sonbaharında "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" Kampanyası kapsamında okul bahçelerine 10 Milyon fidan dikildiğini söyleyen Bakan Pakdemirli "Milli Mücadelemizin 100. Yılına girdiğimiz 2019 yılında geçtiğimiz günlerde İstanbul
, Samsun
, Amasya
, Sivas
, Erzurum
ve Ankara' da 100 bin fidanı sizlerle, toprakla buluşturduk" diye konuştu - ANKARA
Twitter
, Bekir Pakdemirli
, Ankara
, Güncel
Kaynak: İHA