Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firmanın 99 parti ürününü ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve baharatların yer aldığı 74 firmaya ait 99 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

Bakanlık denetimleri sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları, kamuoyu duyurusuyla Bakanlığın internet sitesinden ilan edildi.

Buna göre, bu yıl ikinci defa kamuoyuna taklit ve tağşiş yapan firmalar ile ürünleri ilan edilmiş oldu. Duyuruyla toplam 74 firmaya ait 99 parti ürün kamuoyuyla paylaşıldı. Bu ürünlerden 69 parti ürün taklit ve tağşiş kapsamında, 30 parti ürün ise ilaç etken maddesi tespit edildiği için kamuoyu ile paylaşıldı.

Böylece, ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012'den bu yana 1486 firmaya ait 3 bin 301 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu.

En fazla uygunsuzluk et ve et ürünlerinde

Duyuruda, alkollü ve alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ ve margarin, çikolata ve kakao ürünleri, et ve et ürünleri, takviye edici gıdalar-enerji içecekleri ile süt ve süt ürünlerinde taklit-tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen ürünlerin listesi yer aldı. Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralandı.

Buna göre, et ve üt ürünleri kapsamında faaliyet gösteren 22 firmanın 25 parti ürünü uygunsuz bulundu.

Süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren 17 firmaya ait 19 parti ürün de ilan edilirken, takviye edici gıda ve enerji içeceklerini kapsayan özel beslenme amaçlı gıda ürünleri kapsamında ise 10 firmanın 16 parti ürünü kamuoyu ile paylaşıldı.

Alkollü içecekler alanında 1 firmanın 1 parti ürünü, alkolsüz içecekler alanında ise 5 firmanın 5 ürünü listede yer aldı. Bal üretimi yapan 2 ayrı firmanın 5 ürünü de uygunsuz bulunurken, baharat ve çeşni vericiler üreten 1 firmanın da yine 1 ürünü kamuoyu ile paylaşıldı.

Bitki, çay ve kahve ürünleri faaliyet alanında ise 6 firmanın 7 parti ürünü uygunsuz bulunarak kamuoyu ile paylaşılırken, 9 bitkisel yağ ve margarin firmasının ise 14 parti ürünü listede yer aldı.

Çikolata ve kakao ürünleri alanında ise 3 firmanın 6 parti ürününde uygunsuzluk tespit edildi.

Uygunsuzluk nedenleri

Kamuoyuyla paylaşılan alkollü içecekte hacmen yüksek alkol belirlenirken, alkolsüz içeceklerde ise ilaç etken maddesi tespit edildi. Ballarda fruktoz ve glukoz saptandı.

Listede yer alan baharat olan kırmızı toz biberde ve siyah çayda gıda boyası olduğu anlaşılırken, çikolatalar, enerji içeceği, takviye edici gıdalar ve kahvede de ilaç etken maddesi bulundu.

Bitkisel yağlara da farklı tohum yağları katıldığı anlaşılırken, denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde sakatat, kanatlı eti ile tek tırnaklı eti tespit edildi.

Süt ve süt ürünlerinde ise bitkisel yağ ve nişasta, manda sütü ürünlerinde ise inek sütü olduğu belirlendi.

