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Tarım ve Orman Bakanlığı: "Açıkta satılan gıda maddelerinde hijyene azami özen gösterilmesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı: "Açıkta satılan gıda maddelerinde hijyene azami özen gösterilmesi sağlanacak, gerekirse kolluk güçlerinden destek istenecek"

13.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:04
Tarım ve Orman Bakanlığı:
Tarım ve Orman Bakanlığı: "Açıkta satılan gıda maddelerinde hijyene azami özen gösterilmesi sağlanacak, gerekirse kolluk güçlerinden destek istenecek"

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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