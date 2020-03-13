Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Kovid-19 ile ilgili çalışma grubu oluşturulurken 81 ilde gıda...
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Kovid-19 ile ilgili çalışma grubu oluşturulurken 81 ilde gıda iş yerlerinde denetimler üst düzeye çıkarıldı.
13.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:00
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Kovid-19 ile ilgili çalışma grubu oluşturulurken 81 ilde gıda iş yerlerinde denetimler üst düzeye çıkarıldı
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi
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