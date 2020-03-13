Menü
Haberler ›› Güncel ››Tarım ve Orman Bakanlığı: 'Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur.' - Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı: "Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur."

Tarım ve Orman Bakanlığı: "Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur.

13.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:56
Tarım ve Orman Bakanlığı:
Tarım ve Orman Bakanlığı: "Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor Güncel
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı Güncel
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı Güncel
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi