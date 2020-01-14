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Tarım ve Orman Bakanlığı ile YÖK arasında iş birliği protokolü imzalanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı arasında Bakanlık ile yükseköğretim kurumlarının sorumluluk alanlarındaki altyapı, personel, eğitim ve Ar-Ge, tarımsal yayım hizmetleri gibi konularda iş birliği yapılacak.

14.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:22Tarım ve Orman Bakanlığı ile YÖK arasında iş birliği protokolü imzalanacak
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı arasında Bakanlık ile yükseköğretim kurumlarının sorumluluk alanlarındaki altyapı, personel, eğitim ve Ar-Ge, tarımsal yayım hizmetleri gibi konularda iş birliği yapılacak.
Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği protokolü, yarın YÖK'te düzenlenecek törenle imzalanacak.
Törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, orman, su ürünleri, veteriner, ziraat fakülteleri bulunan üniversitelerin rektörleri ile ilgili dekanlar ve akademisyenler katılacak.
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın bilgilendirme sunumuyla başlayacak programda, Saraç ve Bakan Pakdemirli'nin konuşmalarının ardından protokol imza töreni gerçekleştirilecek.

Yükseköğretim Kurulu, Güncel

Kaynak: AA

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