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Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyon toplantısı telekonferansla gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, toplantıda birçok konuda önemli kararların alındığını bildirdi.

24.03.2020 20:37 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:41
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, toplantıda birçok konuda önemli kararların alındığını bildirdi.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak ve faaliyetlere devam edebilmek adına Bakanlığın koordinasyon toplantısını tüm genel müdürlerin katılımıyla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Toplantıda önemli kararların alındığına işaret eden Pakdemirli, "Bu önemli süreçte, çiftçi ve üreticilerimizin olumsuz etkilenmemesi, vatandaşlarımızın gıdaya sorunsuz ulaşması, gıda güvenliği ve gıda arzı fiyat hareketlenmelerinin takibiyle tarımsal faaliyetlerin aksamadan sürdürülmesi adına birçok konuda önemli kararlar aldık." ifadelerini kullandı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyon toplantısı telekonferansla gerçekleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler : Bekir Pakdemirli, Twitter, Ekonomi

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Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyon toplantısı telekonferansla gerçekleştirildi

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