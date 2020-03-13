Tarım ve Orman Bakanlığı: "Kovid-19'un hayvanlarda teşhisine yönelik gerekli altyapı mevcut olup...
Tarım ve Orman Bakanlığı: "Kovid-19'un hayvanlarda teşhisine yönelik gerekli altyapı mevcut olup süreç titizlikle takip edilmektedir.
13.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:02
Tarım ve Orman Bakanlığı: "Kovid-19'un hayvanlarda teşhisine yönelik gerekli altyapı mevcut olup süreç titizlikle takip edilmektedir."
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi
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