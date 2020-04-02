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Tarım ve Orman Bakanlığı misafirhanelerini sağlık çalışanlarına tahsis etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara ve Şanlıurfa'daki misafirhaneleri sağlık çalışanlarının kullanımına açtıklarını duyurdu.

02.04.2020 21:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:38
Tarım ve Orman Bakanlığı misafirhanelerini sağlık çalışanlarına tahsis etti
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara ve Şanlıurfa 'daki misafirhaneleri sağlık çalışanlarının kullanımına açtıklarını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüze bağlı Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesindeki eğitim merkezimiz, daha güvenli hizmet verebilmeleri için 32 yatak kapasitesi ile doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza tahsis edilmiştir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Şanlıurfa, Ankara, Güncel
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