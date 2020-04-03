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Tarım ve Orman Bakanlığı misafirhanelerini sağlık çalışanlarına tahsis etti

Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye genelindeki misafirhaneleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla yoğun mücadelelerini sürdüren sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis edildi.

03.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:02
Tarım ve Orman Bakanlığı misafirhanelerini sağlık çalışanlarına tahsis etti
Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye genelindeki misafirhaneleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla yoğun mücadelelerini sürdüren sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 81 ilde bulunan 5 bin 450 oda kapasiteli misafirhaneler sağlık çalışanlarının ücretsiz kullanımına açıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanı Fatih Sarıkaya , şunları kaydetti:
"Sayın Bakanımızın talimatlarıyla bu zor günlerde canla başla çalışan sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek ve onlara destek vermek maksadıyla ülke genelinde bulunan 5 bin 450 oda kapasiteli, toplam 307 misafirhanemizi tahsis ettik."
Ücret talep edilmeyecek
Tahsis edilen misafirhanelerde kalan sağlık çalışanlarından ücret talep edilmeyeceğini vurgulayan Sarıkaya, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak virüsün etkilerini en aza indirmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Şu anda 5 bin 450 oda kapasiteli misafirhanelerimizin hemen hemen yarısı dolmuş durumda." bilgisini paylaştı.
Misafirhanelere yerleştirme işlemlerinin valilikler koordinasyonunda yapıldığını belirten Sarıkaya, "Valiliklerin yetkilendirdiği il müdürlükleri bize bir liste yönlendiriyor. Biz de bu listeleri misafirhanelerdeki yetkili arkadaşlarımıza iletiyoruz ve sağlık çalışanlarımızın burada konaklamasını sağlıyoruz. Sağlık çalışanlarına konaklayacakları misafirhanelerde her imkanı sunuyoruz." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sarıkaya, Türkiye, Güncel
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