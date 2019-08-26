Tarım Ve Orman Bakanlığı Muş yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor

Bakanlık olarak ecdat yadigârı vatan toprağı Anadolu'nun topraklarının Türk yurdu olmasındaki en büyük mihenk taşı olan Muş'a yatırımlarımızı hız kesmeden ulaştırmaya devam ediyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 2003-2019 yılları arasında Muş'a toplam 1.881.605.905 TL yatırım yapıldı.

2003 yılından bugüne kadar tamamladığımız içme suyu tesisleri ile 193.000,00 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 3,50 milyon m³ içme suyunu temin ediyoruz.

Tamamlanan Alparslan 1 Barajı ile toplamda 2.903 milyon m³ biriktirme hacmine ulaşılmıştır. İnşaat safhasında olan Alparslan 2 Barajı tamamlandığında 2.097,00 milyon m³ su biriktirme hacmine sahip olacak. Barajın fiziki gerçekleşmesi %58 seviyesine ulaştı ve hızla devam ediyor.

2003 yılından bugüne kadar 3 sulama tesisi tamamlanmış olup, toplamda 83.441 dekar arazi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yıllık 29 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. Tamamlandığı zaman 2.000 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek olan Hınıs-Ulusu Sulaması 3.Kısım projesinde ise yüzde 93 fiziki gerçekleşme sağladık.

Proje ve planlama safhasındaki 6 adet sulama tesisin hizmete alınmasıyla Muş'un bereketli topraklarından daha fazla ürün elde edilecek.

TAŞKIN KORUMA TESİSLERİYLE VATANDAŞIMIZI TAŞKIN ZARARLARINDAN KORUDUK

2003 yılından bugüne kadar hizmete aldığımız 39 dere ıslahı ile Muş şehir merkezi, 62 adet yerleşim yeri ve 150.000 dekar araziyi taşkınlardan koruduk.

Ayrıca 3 adet inşası devam eden 25 adet de proje ve planlaması devam eden dere ıslahları ile yatırımlarımıza devam ediyoruz.

ECDADIMIZIN YADİGÂRINA SAHİP ÇIKIYORUZ

Malazgirt, Anadolu'nun topraklarını Türk yurdu yapmak için verilen mücadelenin mihenk taşı. Malazgirt, gönül coğrafyamızı inşa etmeye başladığımız yerdir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından Muş'un Malazgirt ilçesi sınırları içerisinde inşa edilen Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Muş İli, Malazgirt İlçesi sınırları dâhilinde bulunan 238 hektarlık saha; 17.03.2018 tarihli ve 30363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" olarak ilan edildi.

İlan edilmesini müteakip 1. etap proje-uygulama çalışmaları kapsamında; giriş kontrol ünitesi, merasim alanı, toplanma alanı, fetih yolu, helikopter pisti, namazgâh, otopark, altyapı ve çevre düzenleme işleri yaklaşık 30 milyon TL bütçe ile tamamlanarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın teşrifleri ile 26 Ağustos 2018 tarihinde hizmete sunuldu.

MALAZGİRT MİLLET BAHÇESİNE 50 BİN FİDAN

Milli parkımızın 2. etap 1. kısım projeleri kapsamında ise; millet bahçesi, millet kıraathanesi, tuvalet, otopark ve yollar, 4 adet ilave helikopter pisti, giriş kontrol üniteleri, çevre ihata duvarı, sulama, bitkisel peyzaj, elektrik ve altyapı imalatları yapılıyor. Bununla birlikte çevre düzenlemeleri kapsamında 50.000 adet fidan dikildi ve 70.000 m2 yeşil alan oluşturuldu.

Millet bahçesi, günübirlik kullanıma hizmet verecek yapısal üniteler ve peyzaj alanlarından oluşmaktadır.

SULTAN ALPARSLAN CAMİİ

2019-2020 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanan 2. Etap 2. Kısım Projesi kapsamında; Müze ve Sanatsal İmalatlar ve Sultan Alparslan Camii yer almaktadır.

Milli Parkın içine kurulacak olan Müze ve Sanatsal İmalatlar ile alakalı da, Malazgirt Tarih Müzesi bodrum, zemin ve 1. Kattan oluşması planlanıyor. İçerisinde Malazgirt Panoraması, savaş materyallerinin sergileneceği alanlar, sinema ve konferans salonları olacak. Çevresinde ise Selçuklu Devletine ait mimari eserleri yansıtan maketler bulunacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) olarak Muş'a ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları kapsamında; 200.000 m2 alanda tesviye çalışması yapılarak arazi hazırlığı yapılarak 70.000 m2 çim serimi yapıldı.

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü mevcut fidan stoklarından 52000 adet ağaç, çalı ve fidan dikildi. 137 adet fidan da Ahlat Çarho ağaçlandırma sahasına dikilmek üzere gönderildi.

Ahlat Çarho bölgesinde bugüne kadar 18.000 metre kare çim serildi 700 adet boylu nitelikli fidan dikildi. Bu yıl kuruyanların yerine tamamlama yapıldı.Sonbaharda da 30 ha alanda ( yamaçlarda) ağaçlandırma çalışması yapılacak.