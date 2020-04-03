Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tarım ve Orman Bakanlığı sağlık çalışanlarına 81 ilde 307 misafirhane tahsis etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde bulunan 5 bin 450 oda kapasiteli 307 misafirhanesini ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis etti.

03.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:38
Tarım ve Orman Bakanlığı sağlık çalışanlarına 81 ilde 307 misafirhane tahsis etti
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde bulunan 5 bin 450 oda kapasiteli 307 misafirhanesini ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Fatih Sarıkaya , Türkiye genelinde bakanlık misafirhanelerinde sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verilmesine ilişkin Ankara Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi'nde (UTEM) açıklamalarda bulundu. Tüm dünyanın ve Türkiye'nin 'korona virüs' salgınıyla bir mücadele içerisinde olduğunu aktaran Sarıkaya, "Bilindiği gibi yaklaşık 4 ay önce Çin'de ortaya çıkan 'korona virüs' salgını tüm dünyayı tehdit ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi bizde ülke olarak bu virüs salgınıyla çetin bir mücadele içerisindeyiz. Bunun gibi salgın veya afet durumlarında dayanışmamızla tüm dünyaya örnek olan bir milletiz. Yine bu dönemde dayanışmanın, paylaşımın ve özverinin artması gereken bir dönemdeyiz. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza ve sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"307 misafirhane ayırdık"

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 81 ilde 5 bin 450 oda kapasiteli 307 misafirhanenin tamamını ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis ettiklerini bildiren Sarıkaya, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak virüsün etkilerini en aza indirmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı genelgeleri ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda 81 ilde 307 tesis ve 5 bin 450 oda kapasiteli misafirhanelerimizin tamamını ücretsiz olarak sağlık çalışanlarımıza tahsis ettik. Buradan sayın bakanımız ve şahsım adına hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yine tedavisi devam eden tüm vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Buradan bir kez daha diyoruz ki biz bize yeteriz. Evde kalın, sağlıcakla kalın. Biz sizler için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"5 bin 450 kapasiteli misafirhanelerin yarısı dolmuş durumda"

Türkiye genelinde bulunan 5 bin 450 oda kapasiteli misafirhanelerin yarısının dolduğunu kaydeden Sarıkaya, "Türkiye genelinde il müdürlüklerimizin tamamı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığımıza kapasite durumlarını bildiriyor. Şu anda 5 bin 450 oda kapasiteli misafirhanelerimizin hemen hemen yarısı dolmuş durumda. Valiliklerin yetkilendirdiği il müdürlükleri bize bir liste yönlendiriyor. Bizde bu listeleri misafirhanelerdeki yetkili arkadaşlarımıza iletiyoruz ve sağlık çalışanlarımız burada konaklayabiliyorlar" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına konaklayacağı misafirhanelerde her imkan sunuluyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Haberler
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ’kampanya’ cevabı: İBB devletin ta kendisidir Haberler
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi Haberler
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Haberler
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
İspanya’da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı Haberler
İspanya'da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü

Son Dakika Güncel Haberleri

14:22: Elektrik ve doğal gaz sayaçları karantina olan bölgelerde okunmayacak - Haber 14:22: Bağcılar'da "Askıda Ekmek" geleneğine ilgi arttı - Haber 14:22: Ordu'da Kovid-19 tedbirleri - Haber 14:21: Büyükşehir, korona virüsle mücadelede 500 kişilik gönüllü ordusu kurdu - Haber 14:21: Kozan'da korona virüs tedbirine bekçiler de katıldı - Haber 14:07: Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak - Ekonomi 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede - Haber